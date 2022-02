Sono passate poche settimane da quando Isabella Ricci ha lasciato Uomini e donne per amore. Intervistata anche sull'ultimo periodo che ha trascorso negli studi del dating-show, la dama si è lasciata andare a una piccola critica nei confronti di Maria De Filippi. Su Gemma, invece, l'ex protagonista del Trono Over ha detto che avrebbe atteggiamenti infantili e imbarazzanti per la sua età.

Le parole dell'ex protagonista di Uomini e Donne

Non è durata neppure un anno l'avventura di Isabella nel cast di Uomini e Donne. Poco prima di Natale, infatti, la dama ha deciso di lasciare il programma in coppia con Fabio, il cavaliere del quale si è innamorata dopo una breve ma intensa frequentazione.

Intervistata di recente sul percorso che ha fatto nel Trono Over, Ricci non ha nascosto la delusione che ha provato nell'ultimo periodo, ovvero quando ha notato un cambio di atteggiamento da parte di alcune persone nei suoi riguardi. Parlando di Maria De Filippi, ad esempio, la "rivale" di Gemma ha detto di aver ricevuto affetto e stima fino ad un certo punto, in particolare nel corso dei suoi primi mesi nel parterre del dating-show.

"Dopo l'estate, quando sono finita al centro delle accuse, lei è cambiata e ha concesso a Gianni Sperti e agli altri di attaccarmi con parole molto pesanti", ha tuonato Isabella nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando martedì 1° febbraio.

La riflessione sulla 'regina' di Uomini e Donne

Isabella non ha avuto paura di dire che secondo lei Maria De Filippi sarebbe stata troppo permissiva nei confronti di tutte quelle persone del cast che l'hanno attaccata nei mesi scorsi, a partire da Gianni Sperti fino ad arrivare ad Armando Incarnato.

Ricci si è detta consapevole del fatto che all'inizio del suo percorso a Uomini e Donne, la conduttrice era dalla sua parte e glielo dimostrava dandole spazio e tempo per esprimere tutte le sue opinioni anche su argomenti che non la riguardavano direttamente.

Dopo le vacanze d'estate, però, qualcosa sarebbe cambiato in modo evidente: la padrona di casa del dating-show, infatti, avrebbe cominciato ad accantonare l'antagonista di Gemma per concentrarsi su altri personaggi, tutti molto diversi da lei.

Prima di abbandonare definitivamente il programma, la dama del Trono Over si è assentata per più di una settimana e solamente oggi ne ha svelato il motivo: "Mi ero stufata, non mi andava di essere sempre attaccata".

La riflessione dopo l'addio a Uomini e Donne

Isabella, dunque, ha un ricordo agrodolce dell'esperienza di quasi un anno nel cast di Uomini e Donne: il primo periodo è stato bello e l'ha vissuto da assoluta protagonista, gli ultimi mesi avrebbe preferito essere altrove per evitarsi critiche e attacchi a suo parere ingiusti.

Nell'intervista con la quale ha criticato l'atteggiamento di Maria De Filippi, Ricci ha parlato anche di Gemma e della rivalità che ha portato avanti per tanto tempo davanti alle telecamere. "Lei aveva degli atteggiamenti terrificanti, quasi puerili", ha tuonato l'ex volto nel Trono Over senza girarci troppo interno.

Secondo la bella siciliana, inoltre, Galgani avrebbe sofferto parecchio la sua presenza in studio, tant'è che le avrebbe provate tutte pur di oscurarla e metterla in cattiva luce agli occhi degli opinionisti e del pubblico.

"Mi pativa perché sono una donna molto diversa da lei", ha aggiunto Isabella prima di esprimere un parere piuttosto deciso sull'eventualità che Gemma possa finalmente trovare quell'amore che insegue da oltre 12 anni.

L'ex dama, infatti, pensa che il vero obiettivo della torinese non sia fidanzarsi ma rimanere il più a lungo possibile al centro delle dinamiche del programma.