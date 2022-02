Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, nel corso dell'ultima registrazione del programma Mediaset, che andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, ci sarà spazio per un momento di grande tensione che coinvolgerà Armando e Diego.

I due cavalieri del trono over si ritroveranno ai ferri corti e tra di loro ci sarà una rissa a dir poco inaspettata che costringerà la redazione a dover intervenire. E, a tal proposito, non si esclude che la scena possa essere censurata dalle puntate trasmesse poi su Canale 5.

Retroscena Uomini e donne: Armando e Diego sfiorano la rissa in studio

Nel dettaglio, stando ai retroscena che emergono dall'ultima registrazione di Uomini e donne, il clima in studio è stato particolarmente infuocato.

Chi ha avuto modo di assistere alle riprese di queste nuove puntate del programma sentimentale di Maria De Filippi, ha fatto sapere che tra Armando e Diego la situazione è precipitata.

I due sono stati protagonisti di uno scontro acceso e infuocato che si è verificato proprio sotto gli occhi della padrona di casa di Uomini e donne.

A quanto pare, i due sarebbero arrivati a sfiorare la rissa, al punto che è stato necessario l'intervento della redazione.

Il tronista Luca è dovuto intervenire in studio durante la registrazione di Uomini e donne assieme ad un altro membro della redazione del programma di Canale 5, per separare i due cavalieri del trono over e in questo modo evitare che si arrivasse ad un vero e proprio scontro fisico.

Possibile censura a Uomini e donne per lo scontro tra Armando e Diego

Insomma una scena di quelle "forti", soprattutto per un programma del daytime che viene trasmesso nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Quale sarà a questo punto la scelta finale della produzione? I fan social e coloro che hanno avuto modo di assistere alle riprese di queste puntate e allo scontro acceso tra Armando e Diego, non escludono che la scena possa essere censurata.

Tale momento, quindi, potrebbe essere tagliato dalla registrazione di Uomini e donne e in questo modo evitare che venga trasmesso durante l'appuntamento trasmesso nel daytime di Canale 5.

Matteo Ranieri diviso tra Denise e Federica: anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprire se sarà davvero così, le anticipazioni sulle prossime puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Matteo Ranieri, che si ritroverà a dover fare i conti con l'addio di Denise.

La corteggiatrici, ancora una volta, non si presenterà in studio per le riprese della trasmissione mentre l'altra pretendente Federica, dopo aver scelto di andare via, accetterà di tornare e di rimettersi in gioco per riconquistare di nuovo la fiducia di Matteo Ranieri.