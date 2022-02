Nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 febbraio sono andate in onda due nuove puntate di Uomini e donne. Nel corso dell'appuntamento pomeridiano con il dating show di Maria De Filippi, Tinì non era presente. Né la padrona di casa, né i protagonisti della trasmissione hanno commentato l'assenza dell'opinionista della trasmissione. Al momento, pertanto, non sono chiare le motivazioni per le quali Cansino sia mancata. Infatti, attualmente non è chiaro se l'assenza di Tinì sia dovuta a motivi personali o se la sua esperienza nella trasmissione sia finita.

Uomini e Donne, puntate del 22 e 23 febbraio: Tinì non è in studio

Nelle riprese di Uomini e Donne, che si svolgono a Roma in una giornata, vengono registrate più puntate. A tal proposito, nella giornata di martedì 22 febbraio è iniziata una nuova registrazione e, a partire da questa data, nello studio del dating show di Canale 5 non era presente Tinì. L'opinionista non è apparsa nella trasmissione, neanche nel pomeriggio del 23 febbraio. In ognuna delle due giornate, né Maria De Filippi, né i protagonisti del parterre over e nemmeno i tronisti hanno commentato la vicenda.

Uomini e Donne: Maria De Filippi non fornisce spiegazioni su Tinì

Solitamente, quando in studio manca qualche personaggio importante, fra i quali gli opinionisti o ad esempio Gemma, vengono fornite le motivazioni sull'assenza.

Infatti, quando ad esempio Tina Cipollari non ha preso parte alle riprese, l'opinionista di Uomini e Donne si era in collegata da casa. La stessa cosa è successa con Galgani, quando si è ammalata è non era in studio. Nelle puntate di Uomini e Donne del 22 e del 23 febbraio, però, l'assenza di Tinì non è stata commentata. Infatti, la padrona di casa e i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi non hanno menzionato Cansino.

Uomini e Donne: il mistero sull'assenza di Tinì

L'assenza di Tinì è stata però notata dall'occhio attento dei telespettatori della trasmissione di Canale 5. Sui social, infatti, alcuni utenti si sono chiesti come mai Cansino non fosse presente in studio, domandandosi se, per caso, fosse stata licenziata. Purtroppo, al momento, non sono state rese note le motivazioni che abbiano portato la protagonista del dating show di Maria De Filippi a non recarsi in studio.

Infatti, attualmente, non è chiaro se Cansino abbia avuto un problema di salute, motivazioni personali o se, dietro alla sua assenza, ci sia qualche scelta della produzione del programma. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Tinì tornerà in studio o se la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 sia terminata dopo tanti anni.