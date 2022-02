Un Posto al sole prosegue con nuove puntate la settimana dal 14 al 18 febbraio e secondo le anticipazioni annunciano diverse novità per i protagonisti. Roberto Ferri soffrirà per la partenza di Marina e sfogherà la sua frustrazione su Lara che riuscirà comunque a tornare nella vita dell'imprenditore. Nunzio, invece, sarà sempre più distante da Chiara e questo porterà a degli scontri in famiglia, ma anche sul lavoro con Roberto. Katia e Franco, inoltre, avranno problemi con i rispettivi compagni e si riavvicineranno. Infine, Rossella soffrirà per le condizioni di Corrado, mentre Raffaele e Renato affronteranno il primo giorno del corso di sommelier e le avance di una corteggiatrice insistente.

Tensione a casa Boschi

La settimana dal 14 al 18 febbraio a Un posto al sole sarà molto movimentata per la famiglia Boschi, dove ognuno sarà preso dai suoi problemi. Nunzio e Chiara saranno sempre più distanti e, pur essendo evidente l'amore reciproco, il ragazzo penserà di lasciare tutto e tutti. I problemi di Nunzio si ripercuoteranno inevitabilmente sul lavoro e ci sarà uno scontro con Roberto, ancora molto provato dalla partenza di Marina. Deluso dalla sua fidanzata, il figlio di Franco penserà di lasciare tutto e tutti e le cose peggioreranno dopo una dura discussione con Katia. Quest'ultima, inoltre, dovrà far fronte ai problemi con il suo compagno.

Chiara sarà la prossima preda di Roberto: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 14 al 18 febbraio rivelano che tra Franco e Angela la distanza non sarà soltanto fisica e la crisi con sua moglie porterà Boschi ad avvicinarsi a Katia, soprattutto perché la aiuterà a gestire Giovanni che non accetterà il fatto di perderla.

Ci saranno novità anche per Ferri che dopo la partenza di Marina riverserà il suo risentimento su Lara e individuerà in Chiara la sua prossima preda. Rossella, invece, affronterà le prime vere difficoltà sul lavoro quando vedrà la situazione di Corrado peggiorare. Samuel, intanto, sarà molto contento per la serata di San Valentino trascorsa con Speranza.

Renato e Raffaele complici al corso di sommelier

Durante la settimana dal 14 al 18 febbraio, a Un Posto al sole non mancheranno i momenti di leggerezza con Cerruti che si recherà al suo appuntamento con l'uomo della chat. L'incontro, però, si rivelerà una delusione che lo spingerà inevitabilmente a riflettere. Raffaele e Renato, invece, si troveranno ad affrontare insieme il primo giorno del corso da sommelier e per l'ex marito di Giulia ci sarà una spasimante insistente che vorrà trascorrere la serata con lui. A "salvarlo" ci penserà suo cognato.