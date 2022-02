Proseguono le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 e su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche.

Decisivo per le prossime vicende sarà l'episodio in cui recentemente Katia e Franco si sono baciati, spiazzando i telespettatori. Boschi e la piccola Bianca erano pronti per partire con l'intenzione di andare a trovare Angela, assente ormai da tempo alla Terrazza. Peccato che una sua telefonata abbia mandato a monte il loro progetto, in quanto non avrebbe poi potuto tornare con loro a Napoli. Nel mentre, è arrivato in città Giovanni, l'ex compagno di Katia.

Tra i due c'è stato un acceso scontro, che ha reso necessario l'intervento di Franco. Delusi e frustrati dalle rispettive storie d'amore fallimentari, Franco e Katia si sono stretti in un abbraccio e si sono baciati. Katia ha confessato a Franco di non aver mai smesso di pensare a lui, movimentando ulteriormente le acque.

Nella puntata in onda il 22 febbraio ci saranno degli sviluppi interessanti.

Un Posto al sole, episodio 5887 di martedì 22 febbraio 2022

Si fanno sempre più interessanti le dinamiche tra Boschi e Katia, che si sono ritrovati in un lungo bacio. Dopo l'ennesima crisi con Angela, Franco è stanco. Per questo si è avvicinato alla mamma di Nunzio, che non ha mai nascosto di provare qualcosa di forte nei suoi confronti.

La situazione però è molto complicata. Franco è comunque sposato con Angela e non può far finta di nulla. Dall'altra parte c'è Katia, alle prese con il prepotente Giovanni, che l'ha anche malmenata, accusandola di essere arrivata a Napoli solo per stare con Boschi.

Nella puntata di martedì 22 febbraio di Un Posto al Sole, Franco e Katia avranno modo di parlare di quanto accaduto tra di loro e non solo.

La mamma di Nunzio racconterà dei retroscena su Giovanni che non convinceranno affatto Boschi.

Franco inizia a sospettare di Katia, anticipazioni Un Posto al Sole

Le anticipazioni di Upas annunciano che i racconti sul passato di Giovanni metteranno Franco in allerta. Che cosa nasconde Katia e qual è il reale motivo per il quale è arrivata a Napoli?

Del resto, anche la saggia Giulia ha diversi punti interrogativi sulla mamma di Nunzio e sui suoi strani atteggiamenti.

Intanto, Patrizio dovrà decidere cosa fare della sua vita. Per lui c'è la possibilità di lavorare in un grande ristorante a Barcellona, ma dovrebbe lasciare Napoli, la sua famiglia e il bar Vulcano, parte del suo cuore.

Ci saranno dei momenti divertenti tra Raffaele e Renato, alle prese con i postumi da sbornia dopo la serata per il corso da sommelier. Pare che Renato non la racconti giusta sul suo incontro alquanto surreale con Giuditta.