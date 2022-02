Continua su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana Un posto al sole che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio, Virginia tornerà e Rossella avrà paura che la sua presenza possa incrinare il suo rapporto con Riccardo. Inoltre Ferri proseguirà nel suo intento di impossessarsi del gruppo Petrone, mentre Franco e Katia rifletteranno sulla loro situazione e prenderanno una scelta importante.

Patrizio riflette se lavorare al Vulcano è la cosa giusta

Nella puntata di Un Posto al sole di lunedì 21 febbraio, Franco penserà a cosa potrà portare l'eccessiva vicinanza dell'ultimo periodo con Katia. L'uomo dovrà far fronte pure all'esuberanza del suocero. Intanto Raffaele e Renato dopo essersi ubriacati avranno un forte mal di testa. Per Poggi sarà l'occasione per l'incontro con una persona che si profila alquanto particolare. Inoltre nel Palazzo tornerà un personaggio conosciuto che apprenderà ciò che è successo in sua assenza.

Nell'episodio di martedì 22 febbraio, Franco sarà in difficoltà dopo quello che Giovanni ha raccontato in merito alla sua storia con Katia. Nel frattempo Patrizio dopo essersi inventato di lavorare presso un ristorante a Barcellona, rifletterà se restare al Vulcano è realmente quello che ha in mente di fare.

In tutto questo Raffaele scoprirà che le cose tra Renato e Giuditta sono andate diversamente da come la donna ha invece fatto intendere.

Chiara prova a tornare con Nunzio

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 23 febbraio, Riccardo starà vicino a Rossella in quanto la ragazza è stata sopraffatta da un sentimento di dolore mista a forte inadeguatezza per quanto successo all'amico Corrado.

Il loro ritrovato equilibrio rischierà di essere messo in pericolo da un arrivo imprevisto. Intanto Franco e Katia sono consapevoli che la loro vicinanza potrà avere delle ripercussioni non solo sul piano privato, ma anche delle loro famiglie e alla fine opteranno per una scelta. Inoltre Mariella non sanzionerà un'infrazione al codice della strada e tenterà di nascondere tutto a Guido.

Nella puntata di giovedì 24 febbraio, Roberto controllerà a suo piacimento Chiara e porterà avanti il proposito di entrare in possesso del gruppo Petrone. La ragazza invece proverà a tornare insieme a Nunzio. Nel frattempo Riccardo dopo quanto successo con Virginia non saprà come comportarsi con Rossella. In tutto questo Del Bue comprenderà che Mariella gli ha mentito e che Cotugno potrebbe sapere qualcosa.

Niko e Susanna sono felici

In base agli spoiler di venerdì 25 febbraio, Niko e Susanna saranno finalmente felici, ma il ritorno di una persona potrebbe sconvolgere non solo la loro esistenza ma pure quella di Filippo e Serena.

Intanto Chiara e Nunzio riusciranno ad avvicinarsi. Infine Rossella sarà infastidita dalla presenza di Virginia e temerà che lei possa portarla a incrinare il suo rapporto con Riccardo.