Un posto al sole prosegue con nuovi appuntamenti anche per la settimana dal 21 al 25 febbraio che inizierà con una puntata di riflessione per Franco (Peppe Zarbo). Secondo le anticipazioni del 21 febbraio, infatti, il marito di Angela (Claudia Ruffo) non potrà fare a meno di pensare all'avvicinamento con Katia (Stefania De Francesco), ma non mancheranno i momenti di leggerezza: Renato (Marzio Honorato) e Raffaele (Patrizio Rispo), infatti, saranno in preda ai postumi della sbornia. Inoltre, a Palazzo Palladini ritornerà un personaggio che tutti accoglieranno con grande gioia.

L'assenza di Angela si farà sentire molto a casa Boschi

A Un Posto al sole, le anticipazioni del 21 febbraio annunciano che Franco sarà molto confuso. Dopo essersi avvicinato molto, e non solo emotivamente, a Katia, il marito di Angela dovrà fare i conti con i sensi di colpa. Boschi, oltre a fare chiarezza su quello che prova dovrà anche capire come comportarsi con la madre di Nunzio, che essendo presente ogni giorno alla terrazza non potrà certo ignorare. Franco, inoltre, non attraverserà un periodo facile a causa della mancanza di sua moglie che gli farà sentire sempre di più il peso dei problemi familiari.

Renato e Raffaele dovranno fare i conti con la sbornia: anticipazioni Un Posto al sole

La puntata di Un Posto al sole del 21 febbraio riserverà anche dei momenti divertenti per i fan di Raffaele e Renato. I due cognati, infatti, sono sempre protagonisti di divertenti siparietti con le loro continue discussioni e l'ultima in ordine di tempo ha avuto come argomento l'enologia, tanto da spingerli a iscriversi a un corso di sommelier.

Renato e Raffaele, dopo aver alzato il gomito con il vino saranno in preda ad una brutta emicrania. Per il padre di Angela, inoltre, ci sarà anche un incontro che si rivelerà esilarante.

A Palazzo Palladini si accoglierà un personaggio molto amato che sarà di ritorno da un viaggio: anticipazioni 21 febbraio

Le anticipazioni di Un Posto al sole del 21 febbraio rivelano che a Palazzo Palladini ci sarà il ritorno di un personaggio importante.

Tutti lo accoglieranno con gioia e gli racconteranno quanto è accaduto durante la sua lunga assenza, ma le trame non svelano il nome del personaggio misterioso. Al momento, lontani da Napoli ci sono Vittorio e Patrizio e a ritornare dal suo viaggio potrebbe essere il figlio di Raffaele che non troverebbe una situazione favorevole vista la vicinanza di Clara e Alberto. A mancare da Napoli c'è anche Arianna e l'attrice Samantha Piccinetti aveva annunciato in ritorno sul set mesi fa, ma anche Michele è fuori per lavoro e potrebbe fare una bella sorpresa a Rossella.