Le anticipazioni della famosa soap opera napoletana Un posto al sole sono ricche di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo, la presenza di Virginia al San Filippo rischierà di compromettere il rapporto lavorativo tra Rossella e Riccardo. Frattanto l’arrivo delle gemelle scatenerà il caos presso casa Sartori. Cerruti, invece, sarà colto da una crisi di gelosia: Guido proverà ad aiutarlo ma non ci riuscirà, anzi peggiorerà la situazione con le sue considerazioni in merito all’infedeltà. In seguito Niko incontrerà Manuela: la donna sarà desiderosa di portare Jimmy in Germania.

Un Posto al sole, episodi dal 28 febbraio al 4 marzo: Niko incontra Manuela

Rossella, invece, sarà di nuovo ai ferri corti con Riccardo e andrà a sfogarsi con sua madre: la donna avrà paura di confrontarsi con Virginia, poiché non si sentirà alla sua altezza.

Un posto al sole, puntate 28 febbraio-4 marzo: Micaela propone a Jimmy dì trasferirsi a Berlino

Nelle puntate di Un Posto al sole, trasmesse dal 28 febbraio al 4 marzo, Chiara confiderà a Nunzio il motivo per il quale era tanto legata a Ludovico, mentre Roberto e Lara continueranno a tramare alle spalle della donna.

Frattanto Jimmy sarà in grosse difficoltà, a causa della superficialità di Micaela: il giovane non saprà se accettare la proposta di sua madre di trasferirsi a Berlino o se restare a Napoli insieme a Niko. Guido e Mariella, invece, riceveranno una strana visita. Successivamente Bianca scoprirà che Micaela vuole portare Jimmy in Germania e sarà molto preoccupata per suo cugino.

Bianca, inoltre, non avrà nessuna intenzione di perdere Jimmy e non saprà come mantenere un segreto così grande. Manuela, intanto, incontrerà Susanna, ma tra le due non ci sarà molta sintonia. Al contrario, tra Chiara e Lara crescerà una forte complicità lavorativa.

Micaela nasconde un segreto

Renato riceverà un regalo, ma l’uomo non sarà molto felice, anzi la vicenda lo metterà in serie difficoltà. Nunzio, invece, sarà ormai deciso ad affrontare Ludovico, mentre Micaela nasconderà un importante segreto, ma la giovane non avrà intenzione di rivelarlo a nessuno e sarà desiderosa di portare Jimmy a Berlino. Frattanto Patrizio si sentirà assai insoddisfatto sul lavoro e non saprà come agire per cambiare la situazione. Infine, Nunzio verrà messo sotto pressione da Katia: la donna metterà il giovane davanti a una brutta prospettiva e finirà per mandarlo in crisi.