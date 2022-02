Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 7 all'11 marzo, verrà svelato Il Segreto che che si nasconde dietro la volontà di Micaela di portare Jimmy a Berlino. La situazione sembrerà degenerare, ma Renato Poggi potrebbe aver trovato la soluzione giusta per aiutare sia Niko che suo nipote.

Roberto Ferri porterà avanti il suo piano per plagiare Chiara Petrone e mettere le mani sulle sue aziende, ma stavolta, qualcosa non andrà come previsto.

Nel frattempo a Palazzo Palladini, Patrizio rivelerà ai suoi genitori di voler lasciare Napoli, mentre Mariella punirà Guido per non avere educato bene il piccolo Lollino.

Un posto al sole, anticipazioni marzo: il segreto di Micaela

Nelle prossime puntate di Upas verrà svelato che, dietro la volontà di Micaela (Gina Amarante) di portare Jimmy (Gennaro De Simone) via con sé a Berlino, si nasconde un segreto. Le anticipazioni, purtroppo, non svelano nulla a riguardo, ma rivelano che la gemella confesserà a Serena (Miriam Candurro) cosa sta nascondendo. Difficile capire se questo mistero sia legato davvero alla paternità del piccolo o se si tratti di qualcosa di diverso, ma sta di fatto che Niko (Luca Turco) verrà preso dal panico. Il ragazzo chiederà infatti sostegno ai suoi genitori e troverà subito aiuto in Renato (Marzio Honorato) che, a quanto pare, avrà un piano ben preciso.

L'uomo sarà davvero in grado di risolvere la situazione?

Un posto al sole, trame dal 7 all'11 marzo: Niko chiede aiuto ai genitori

Il piano di Ferri (Riccardon Polizzy Carbonelli) di manipolare Chiara (Alessandra Masi) sembrerà procedere senza intoppi. In particolare Lara Martinelli (Chiara Conti) riuscirà a conquistare la fiducia della ragazza, grazie alla sua professionalità, tuttavia l'imprevisto sarà dietro l'angolo.

Le anticipazioni rivelano infatti che Chiara, sovreccitato dall'effetto della cocaina, troverà la forza per tenere testa a Roberto, durante uno scontro verbale. Questo suo effimero "momento di gloria", però, avrà però pesanti conseguenze e la porterà a litigare nuovamente con Nunzio (Vladimir Randazzo).

Un posto al sole, puntate dal 7 all'11 marzo: Patrizio contro Raffaele

Nelle prossime puntate di Upas, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sarà intenzionato a lasciare Napoli e il suo lavoro al Vulcano, per trasferirsi in Spagna. Il giovane chef dovrà però fare i conti con sui padre Raffaele (Patrizio Rispo), che non accetterà di buon grado questa sua improvvisa decisione.

Nel frattempo, Mariella (Antonella Prisco) punirà "severamente" suo marito Guido (Germano Bellavia), reo di aver commesso una grave omissione nell'educazione del piccolo Lollo.