Sono passati all'incirca otto anni dalla lite tra Valerio Scanu e Maria De Filippi: ci fu un gran chiacchiericcio intorno alla questione e ancora oggi l'argomento suscita interesse. Il cantante, la cui carriera ha preso il via proprio all'interno del talent show di Amici, è tornato a parlare della questione sulle pagine del magazine Nuovo ammettendo di essere stato un po' sopra le righe e che forse avrebbe avuto bisogno di qualcuno al suo fianco capace di farlo riflettere. Chissà se dopo questa ammissione di colpa, Valerio riuscirà a recuperare il rapporto con la 'queen' di Canale 5.

La lite con Maria che ha segnato Scanu

'Io e Maria avevamo un rapporto più umano che professionale', ha affermato Valerio nell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Signoretti. La lite tra i due, ai tempi, ebbe un'enorme risonanza tanto da trascinarsi fino all'aula di un tribunale. 'Se al mio fianco ci fosse stato qualcuno che mi avesse calmato sarebbe stato meglio', ha ammesso Scanu, dicendo quindi di aver esagerato e infatti el dichiarazioni successive vanno nella stessa direzione.

'In quel periodo forse ero un po’ fuori di testa', ha detto il cantante, il quale ha aggiunto che ormai sono passati tanti anni. Ad oggi, Valerio si sente accomunato a Maria anche dagli studi di Giurisprudenza, ma in passato furono problemi legati al lavoro a dividerli ma non è escluso che dopo questo primo passo Maria non voglia recuperare con il suo ex allievo i rapporti.

Era il 2015 quando Valerio si apprestava a partecipare a L'Isola dei Famosi. La sua partecipazione, secondo quanto raccontato da Scanu, fu spinta proprio dalla conduttrice che avrebbe promesso in cambio un aiuto in ambito canoro. La De Filippi avrebbe promesso al cantante una partecipazione al serale di Amici che non arrivò mai.

Anzi l'interpretate sarebbe stato anche diffidato dal nominare il talent di cui era stato un allievo.

La carriera di Valerio tra musica e università

Dopo L'Isola, Valerio è stato accolto in Rai, dove prima è stato dietro le quinte di Ballando con le Stelle per poi prendere parte alla prima edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Inoltre si è trovato tra gli opinionisti, in più di un'occasione, di Oggi è un altro giorno e Storie italiane. Ma non è tutto.

Mentre la musica continua ad essere la sua massima aspirazione, tanto che un nuovo progetto sarebbe già in cantiere, Valerio si è iscritto all'Università e sta per conseguire la Laurea e in più ha anche aperto un salone di bellezza nella Capitale. Non si può certo dire che Scanu se ne sia stato con le mani in mano, ma di certo la lite con Maria lo ha segnato.