Prosegue l'appuntamento con il serale di Amici 21 e le anticipazioni rivelano che questo sabato 26 marzo, andrà in onda la seconda puntata di questa nuova edizione che ha debuttato nel migliore dei modi su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che i concorrenti saranno chiamati ad affrontare nuove sfide dirette volute dai professori che popolano il cast di questa ventunesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Per alcuni di loro, però, questa seconda puntata segnerà la fine della loro esperienza dato che ci saranno nuove eliminazioni definitive.

Anticipazioni Amici 21, seconda puntata serale: nuova doppia eliminazione

Nel dettaglio, secondo a quanto apprende Blasting News, nel corso della seconda puntata del serale di Amici 21 sarebbe prevista una nuova doppia eliminazione definitiva dal programma.

Anche in questo caso, i due verdetti non saranno svelati entrambi in presa diretta durante la registrazione del programma, che avverrà questo giovedì pomeriggio.

Un'eliminazione avverrà in studio e l'altra dovrebbe avvenire in casetta, in seguito al verdetto finale legato al ballottaggio tra i due concorrenti finiti al rush finale, per volere della giuria capitanata da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Le sfide previste nella prossima puntata del serale di Amici 21 del 26 marzo

Le anticipazioni legate alle sfide previste in questa seconda puntata del serale in onda sabato 26 marzo, rivelano che la prof Cuccarini ha chiesto una sfida diretta tra Albe e Aisha sulle note del brano "Accendi un diavolo in me" di Zucchero.

Tra le sfide richieste anche quella della prof Alessandra Celentano, che ha proposto di far "duellare" Leonardo e Michele contro Nunzio e Christian.

La prof Anna Pettinelli, invece, per questa seconda puntata ha proposto la sfida diretta tra Albe e Alex.

Ma chi avrà la peggio in questa seconda puntata del serale di Amici 21?

Chi rischia l'eliminazione dalla seconda puntata del serale di Amici 21

Tra i concorrenti maggiormente a rischio, in quanto costantemente bistrattato dai prof, vi è il cantante Calma che sembra non aver convinto pienamente neppure la giuria, tanto da finire a rischio ballottaggio già nella puntata d'esordio.

Occhi puntati anche su Nunzio, tra i ballerini più chiacchierati di questa ventunesima edizione del talent show, il quale potrebbe ritrovarsi al ballottaggio e rischiare così di essere eliminato dalla trasmissione.

Tra i candidati a rischio spiccano anche Christian e Albe: il primo si è salvato la scorsa settimana sul "filo del rasoio" perdendo contro Gio Montana, mentre il secondo è costantemente messo in sfida dai prof, che non sembrerebbero essere convinti al 100% del suo potenziale.