Novità nella programmazione delle puntate serali di Amici: come si legge sui social network in queste ore, la terza puntata non sarà registrata giovedì 31 marzo ma un giorno prima, mercoledì 30 marzo. Il talent-show proporrà almeno altre due eliminazioni, nuovi guanti di sfida, prove di canto e ballo e gli imperdibili confronti tra i professori che tanto piacciono a Maria De Filippi e alla giuria di qualità.

Aggiornamenti sulle riprese di Amici 21

Novità in arrivo ad Amici 21: a due settimane dall'inizio della fase serale, cambia il giorno in cui viene registrata la puntata che poi viene trasmessa su Canale 5 il sabato successivo.

Come riporta una pagina Twitter che settimanalmente divulga le anticipazioni dettagliate di quello che accade all'interno degli studi Elios, il terzo appuntamento serale col talent-show è stato anticipato di 24 ore: anziché giovedì 31, il cast si riunirà mercoledì 30 marzo per dare vita allo spettacolo che sarà proposto in televisione pochi giorni dopo.

Non si conoscono le ragioni di questo spostamento delle riprese del format di Maria De Filippi, ma per i fan cambia poco o nulla.

Vista la presenza del pubblico in studio, trapeleranno ugualmente gli spoiler di quasi tutto quello che succederà tra i protagonisti: il nome del primo eliminato, gli esiti delle prove, gli ospiti e gli allievi che finiranno al ballottaggio finale.

I talenti di Amici in bilico

Tra poco più di 48 ore, dunque, inizieranno a circolare le anticipazioni dettagliate della terza puntata del serale di Amici 21, quella che andrà in onda sabato 2 aprile a partire dalle ore 21:30 circa.

I telespettatori sanno benissimo che gli allievi ancora in gara (14 tra cantanti e ballerini) vanno incontro ad una doppia eliminazione: un talento sarà escluso dopo la prima manche, un altro al termine di uno spareggio tra i meno votati dalla giuria dopo la seconda e la terza partita.

Stando alle preferenze che i giurati hanno manifestato fino ad oggi, rischierebbero di finire al ballottaggio: Crytical (vincitore del confronto con Christian pochi giorni fa ma nel "mirino" di Rudy Zerbi), Carola (in crisi perché si sente l'anello debole della sua squadra), Nunzio e Leonardo (i danzatori di latinoamericano sembrano più vicini all'addio rispetto ai colleghi Dario, Michele, Serena e John Erik).

Caos sull'eliminazione di Christian Stefanelli da Amici

Ricapitolando, la terza puntata del serale di Amici 21 sarà registrata mercoledì 30 marzo (un giorno prima rispetto al previsto) e poi andrà in onda sabato 2 aprile.

I fan del talent-show non vedono l'ora di leggere le anticipazioni della registrazione che avrà luogo tra un paio di giorni, anche se alcuni sono ancora "scottati" per quello che è successo l'ultima volta.

Vari siti e pagine di Gossip, infatti, avevano data per certa l'eliminazione di Crytical al termine del secondo appuntamento in prime time: si diceva che una "talpa" avesse addirittura visto il rapper all'esterno degli studi Elios dopo le riprese di giovedì scorso.

La messa in onda della seconda puntata, poi, ha smentito questi spoiler: a lasciare la gara dopo un difficile ballottaggio, è stato Christian Stefanelli.

Insomma, c'è dello scetticismo attorno alle informazioni che circolano in rete dopo questo errore: alcuni spettatori, ad esempio, si sono ripromessi di non leggere più le anticipazioni per evitare di rimanerci di nuovo male come è accaduto sabato scorso, quando Maria De Filippi ha fatto il nome del ballerino hip-hop e non quello di Francesco per la seconda eliminazione della serata (il primo ad abbandonare la scuola, è stato Calma).