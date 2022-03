Una solo foto pubblicata nelle Instagram Story di Rosa Di Grazia è stata sufficiente a far scatenare le ipotesi del popolo del web circa un possibile ritorno ad Amici della ballerina. Ormai è alle porte la fase serale del programma che prenderà il via il prossimo sabato 19 marzo e si scaldano i motori per mettere in campo il migliore degli show. Tante saranno le esibizioni dei talent, ognuna delle quali contornate da bellissime coreografie che richiederanno di conseguenza la presenza di molti più ballerini professionisti rispetto a quelli presenti nelle puntate domenicali.

Rosa si trovava agli studi Elios: che sia stata chiamata per rinfoltire il corpo di ballo?

La foto del backstage agli Elios

Tutti gli alunni di Amici hanno ottenuto la maglia dorata che indica l'accesso al serale e sono già impegnati nella preparazione degli spettacoli che anche quest'annoi, come nell'edizione precedente, vedranno Stéphane Jarny nei panni di direttore artistico. Il pubblico sa già che lo scenografo fa massiccio utilizzo di ballerini sul palco e così oltre ai professionisti che hanno fatto le dimostrazioni da settembre ad oggi, è più che probabile che altri danzatori si aggiungeranno e nelle ultime ore si fa sempre più probabile il ritorno di Rosa Di Grazia nel talent che le ha regalato popolarità.

Proprio Rosa ha contribuito a instillare il dubbio nei suoi fan: la danzatrice partenopea ha mostrato la foto di un backstage che pare proprio quello del serale di Amici. Inoltre, la danzatrice si è geolocalizzata negli Studi Elios, dove si trova lo studio del talent-show. A questo punto le spiegazioni plausibili possono essere due: o Rosa si trova sul posto solo per fare una visita a chi fa parte del programma oppure effettivamente sta provando le nuove corografie.

Rosa lavorerà con Giulia Stabile?

Cosa direbbe Alessandra Celentano se Rosa fosse nel corpo di ballo del serale? Tra la ballerina e la maestra durante tutta la scorsa edizione non è mai corso buon sangue, anzi gli scontri erano frequentissimi. Ma in questo caso la decisione non sarebbe sua: probabilmente dei nomi dei ballerini si occupa la produzione e il direttore artistico che già ha lavorato con Rosa lo scorso anno.

Se Rosa facesse parte dello show, si ritroverebbe a lavorare con Giulia Stabile, che già è una professionista da settembre. La vincitrice dello scorso anno ha già reso noto ai suoi follower di aver iniziato a prepararsi per la fase più impegnativa del programma per cui la macchina è in tutto e per tutto in moto a pieno ritmo.

Per Rosa il ritorno ad Amici di certo sarebbe emozionante, anche per il nuovo ruolo che andrebbe a ricoprire e che le darebbe una grande esperienza da aggiungere al suo curriculum. Per conoscere la verità mancano poco meno di due settimane, il tempo per mettere insieme un grande spettacolo.