Barù continua a essere al centro del Gossip dopo la fine del GF Vip. I fan che hanno seguito il reality show continuano a sperare in un trionfo dell'amore tra lui e Jessica, dato che la principessina in questi mesi non ha mai nascosto di provare una forte attrazione nei confronti di Barù.

Eppure a svelare nuove indiscrezioni sul suo conto ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha postato degli scatti social che ritraggono Barù in compagnia di una nuova donna, che potrebbe essere la sua presunta fiamma.

Jessica e Barù dopo il Grande Fratello Vip: nessun incontro tra i due

Nel dettaglio, terminata l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 6, Jessica non ha mai nascosto di essere interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca e di provare qualcosa per lui.

La principessina ha ammesso che le sarebbe piaciuto poterlo conoscere meglio fuori dalla casa di Cinecittà, in modo tale da capire e scoprire se fossero fatti davvero per stare insieme oppure no.

Barù invece, pur avendo ammesso di essere attratto dalla principessina, ha ribadito a chiare lettere di non esserne innamorato e, ha confermato di fatto, di non essere interessato a costruire qualcosa di serio con lei fuori dal contesto televisivo del GF Vip.

Deianira 'smaschera' Barù: l'ex gieffino beccato con un'altra donna dopo il reality

Sta di fatto che a oggi, tra Barù e Jessica, non c'è stato ancora nessun incontro e l'ipotesi che tra i due possa nascere una storia d'amore si fa sempre più remota.

Come se non bastasse, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha tirato fuori degli scatti che ritraggono Barù in dolce compagnia di una ragazza misteriosa, di cui non è stata svelata l'identità.

Scatti che ritraggono Barù insieme a questa ragazza con la quale avrebbe trascorso il sabato sera, ma sempre mantenendo un certo riserbo, dato che lui non ha pubblicato nulla sui suoi profili social.

La reazione dei "Jerù", i fan della coppia Barù-Jessica, non è stata delle migliori e in tanti hanno sbottato contro il nipote di Costantino Della Gherardesca.

'I fan furiosi, basta misteri', scrive Deianira sui social contro Barù

Come ha precisato la stessa Deianira, che si è fatta "portavoce" dei fan della coppia che stava per nascere nella casa del GF Vip, bisognerebbe fare chiarezza.

"I Jerù sono arrabbiatissimi con Barù per questi scatti con questa donna. Vorremmo capire cosa sta succedendo", scrive l'esperta di gossip sui social.

"Sarebbe più onesto essere sinceri che tanti misteri" aggiunge ancora Deianira Marzano, che non risparmia così una frecciatina a Barù per la sua nuova presunta fiamma.