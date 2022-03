Cosa succede tra Jessica e Barù adesso che si sono spenti i riflettori sul GF Vip? E' questa la domanda che si fanno i tantissimi spettatori che hanno seguito la sesta edizione del reality show Mediaset ed hanno assistito alla nascita di questa amicizia speciale.

Tuttavia, durante il loro percorso nella casa, tra i due non è mai sbocciato del tutto l'amore: Barù si è sempre tenuto un po' alla larga e, in queste nuove interviste post reality show, sembrerebbe quasi che non voglia parlare della principessina mentre si rincorrono voci legate ad una nuova presunta fidanzata.

Jerù addio? Barù tace su Jessica dopo il GF Vip

Nel dettaglio, dopo la fine del Grande Fratello Vip Barù ha ammesso di aver trovato in Jessica una perfetta compagna di viaggio per affrontare la sfida all'interno della casa di Cinecittà.

Tuttavia, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha ripetuto a più riprese di non essere interessato a lei per costruire una storia d'amore fuori dal contesto televisivo.

Insomma Barù è stato ancora una volta coerente, mentre Jessica continua a sperare di poter coltivare questo rapporti lontani dalle telecamere e quindi conoscersi meglio, con la speranza poi che possa trionfare l'amore.

Nelle interviste, Barù sorvola su Jessica e si vocifera di nuova fiamma

Sta di fatto che, in una delle ultime interviste rilasciate da Barù dopo il GF Vip 6, l'ormai ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, non ha parlato della principessina ed ha sorvolato sulle domande che parlavano proprio della sua amica speciale.

Barù si è limitato a rispondere a una domanda dove gli veniva chiesto come stava vivendo questa pressione mediatica, dettata in primis dal fatto che tutti si aspettano di vedere il trionfo del suo amore con Jessica. Anche in questo caso, la reazione dell'ex gieffino è stata molto coerente, e ha ammesso di non fregarsene per niente di questa situazione.

"Onestamente non mi interessa. E' una cosa che non mi sfiora nemmeno", ha ammesso Barù, il quale va avanti per la sua strada, tornato ormai alla vita di tutti i giorni.

Terminato il GF Vip, Barù avrebbe già una nuova fidanzata

Eppure, in queste ultime ore, si sono rincorse delle indiscrezioni legate a una nuova presunta fiamma che potrebbe aver fatto breccia nel suo cuore.

Si vocifera, infatti, che Barù possa avere una nuova fidanzata. Secondo i rumors si tratterebbe di Valeria, infermiera di 38 anni, che sarebbe stata avvistata negli stessi posti in cui si trovava Barù al termine del GF Vip.

In questi giorni, la donna è stata anche sommersa di critiche e talvolta insulti sui social per questo presunto flirt, al punto da sbottare precisando che avrebbe preso dei provvedimenti legali contro gli haters ma senza smentire queste indiscrezioni che la vedrebbero coinvolta con Barù.