Le anticipazioni della soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 28 marzo all'1 aprile, John Finnegan comincerà a sperare con tutte le sue forze che il bambino che aspetta Steffy sia suo, soprattutto perché vorrebbe costruire un futuro insieme alla donna. Il medico, però, non avrà intenzione di perdere la sua amata, in nessun caso, così prenderà un'importante decisione: John prometterà a Steffy di rimanerle accanto, qualora il bambino sia di Liam.

Zoe, invece, non farà altro che pensare a Zende e cercherà di riconquistarlo in tutti i modi.

Beautiful, episodi dal 28 marzo al 1 aprile: Zoe vuole riconquistare Zende

Negli episodi di Beautiful, trasmessi dal 28 marzo all'1 aprile, il dottor Finnegan deciderà di rimanere al fianco di Steffy, senza sapere l'esito del test di paternità. L'uomo, infatti, annuncerà alla donna di voler rimanere insieme a lei per sempre, nonostante non sia ancora sicuro di essere il padre del suo bambino. Nel frattempo Zoe sarà sempre più innamorata di Zende e farà di tutto pur di riconquistare l'uomo: Zoe riceverà improvvisamente un messaggio del suo amato e diventerà molto ottimista. Zende, però, non vorrà tradire il suo amico Carter. In seguito Thomas cercherà di convincere Hope a perdonare Liam, per salvare la loro famiglia: la giovane Logan resterà piacevolmente colpita dall'atteggiamento maturo e comprensivo dell'uomo.

Puntate dal 28 marzo all'1 aprile: Liam si confida con Wyatt

Nelle puntate di Beautiful, in onda dal 28 marzo all'1 aprile, Liam sarà alquanto angosciato per la situazione venutasi a creare con Hope e Steffy, così si confiderà con suo fratello Wyatt e gli chiederà qualche consiglio per affrontare le conseguenze dei suoi errori.

Più tardi Zende si renderà conto di aver inviato a Zoe un vecchio messaggio, dove lui le chiedeva di non accelerare le cose con Carter: l'uomo non avrà nessuna intenzione di illudere la giovane e non saprà cosa fare per rimediare al suo sbaglio, inoltre sarà assai preoccupato di creare una situazione spiacevole. Zoe, intanto, ribadirà a Zende di volere soltanto lui al suo fianco e di essere disposta a tutto pur di riuscirci.

Steffy scopre di non poter eseguire il test di paternità

La ginecologa annuncerà a Steffy di essere in anticipo per il test di paternità, pertanto dovrà aspettare ancora un po' di tempo per eseguire le analisi: la dottoressa, inoltre, consiglierà alla giovane Forrester di rimanere a riposo.

Sarà così che Steffy si confronterà con John, Liam e Hope e annuncerà ai tre di non poter ancora effettuare il test di paternità, di conseguenza bisognerà avere pazienza per scoprire chi sia il padre del suo bambino.