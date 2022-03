Molti avvenimenti avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful, in programma a fine marzo negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che un'amatissima protagonista delle passate stagioni tornerà a far parlare di sé. Il fantasma di Stephanie Douglas, infatti, farà ritorno nella vita di Brooke Logan, in difficoltà dopo la fine delle nozze con Ridge Forrester.

Beautiful: Ridge si fa consolare da Taylor dopo il tradimento della moglie

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane attualmente in onda sull'emittente Cbs raccontano che si tornerà a parlare di Stephanie, tra i personaggi più amati della soap opera.

Tutto inizierà quando Brooke attraverserà un momento per niente piacevole dopo la rottura con Ridge. Il suo tradimento con Deacon, infatti, porterà drammatiche conseguenze sul suo matrimonio, tanto che lo stilista apparirà deciso a cambiare strada. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che la rottura tra Brooke e suo marito avverrà a causa di Sheila, che scambierà le bevande analcoliche con dello champagne. Per questa ragione, la Logan si ritroverà ubriaca tra le braccia di Deacon in occasione della vigilia di Capodanno.

Una volta appreso del tradimento della moglie, Ridge si farà consolare da Taylor, tanto da arrivare a togliersi persino la fede nuziale.

Thomas sa che Sheila ha diviso suo padre e Brooke

Nelle nuove puntate di Beautiful trasmesse nel 2023 in Italia, Brooke deciderà di lasciare andare suo marito per poi cambiare idea e combattere per il suo grande amore grazie all'aiuto di Hope e Liam.

Nel frattempo, Thomas apparirà sempre più combattuto se rivelare la verità sul tradimento di Brooke a suo padre.

Il giovane, infatti, scoprirà che Sheila è la responsabile della separazione tra Ridge e sua moglie.

Taylor, invece, spererà in un ritorno di fiamma con il padre dei suoi figli, da sempre considerato la sua anima gemella.

Il fantasma di Stephanie perseguita la Logan

Intanto, Brooke cercherà di convincere Ridge a riprendere le redini del loro matrimonio.

In questo frangente, la donna ripenserà ai momenti trascorsi con Stephanie, da sempre ostile alla loro unione. Solo in punto di morte, l'anziana donna aveva concesso la sua benedizione alle nozze tra suo figlio e la Logan. Per questo motivo, quest'ultima dimostrerà di essere perseguitata dal passato e dal fantasma di Stephanie.

Nonostante ciò, la madre di Hope apparirà determinata a dimostrare di essere sincera con Ridge, che sarà invece soffocato dalle attenzioni di Taylor. Anticipiamo che la Logan capirà che lo stilista è la sua vera anima gemella in occasione di una puntata evento per festeggiare il suo 35esimo anniversario nella soap opera.