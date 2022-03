Dopo mesi di chiacchiere, avvistamenti e dichiarazioni a mezza bocca, Belen ha deciso di esporsi sui social network per confermare, così sembrerebbe, il riavvicinamento all'ex marito Stefano. La mattina del 10 marzo, infatti, la soubrette ha pubblicato su Instagram un breve video nel quale la si vedeva a letto accanto ad un uomo che altro non era che De Martino. Se il giudice di Amici continua a restare in silenzio sulla sua vita amorosa, l'argentina alimenta i Gossip riprendendosi in un momento intimo con il padre del piccolo Santiago.

Aggiornamenti sul privato di Belen

La storia d'amore con Antonino Spinalbese è finita lo scorso autunno e oggi, a distanza di pochi mesi, Belen è già felice accanto ad un altro uomo.

Il gossip non ha mai smesso di occuparsi della vita privata della conduttrice, soprattutto da quando è stata sorpresa in compagnia dell'ex marito a cena fuori o in vacanza.

I due hanno sempre minimizzato tutto dicendo di essere solo genitori separati che si frequentano per la serenità del figlio Santiago, ma nell'ultimo periodo i fatti li smentiscono.

Lo scorso weekend, ad esempio, i paparazzi hanno beccato i "De Martinez" insieme sulla neve: è stato Stefano a raggiungere l'ex moglie che era impegnata con uno shooting fotografico con i fratelli Cecilia e Jeremias.

Anche se sui rispettivi profili social si sono mostrati sempre da soli o insieme ad amici e collaboratori, era palese che De Martino e Rodriguez fossero nello stesso posto e soprattutto non c'era traccia del loro bambino.

La storia che alimenta i gossip su Belen e Stefano

"Io e Stefano usciamo, non è una novità. Lui, però, non vuole che se ne parli", ha dichiarato Belen in una recente intervista quando le è stato chiesto che tipo di rapporto ha riallacciato con l'ex marito dopo la fine della sua ultima storia d'amore.

A riprova del fatto che De Martino non ama campeggiare su siti e riviste di gossip, c'è un video girato dall'argentina in un momento d'intimità e soprattutto mentre il conduttore Rai dormiva.

Dopo aver presentato una nuova puntata de Le iene, la 37enne ha deciso di usare i social network per informare fan e curiosi del fatto che aveva trascorso la notte con il padre di Santiago.

Una storia che la bella Rodriguez ha pubblicato la mattina di giovedì 10 marzo, infatti, la mostra sdraiata a letto e coperta solamente da un lenzuolo bianco: affianco a Belen si intravede Stefano addormentato, probabilmente inconsapevole di essere registrato in quell'istante.

Continua il tira e molla tra Belen e De Martino

Nel breve video che ha caricato sul suo profilo Instagram la scorsa mattina, Belen fa anche il gesto di "vittoria" con le dita, come a voler ufficializzare a suo modo il chiacchierato ritorno di fiamma con Stefano.

I più attenti avevano notato altri particolari che confermavano il romantico riavvicinamento tra i "De Martinez" (non una frequentazione affettuosa tra genitori separati), come la scelta di entrambi di rimettere la fede al dito a quasi un anno e mezzo di distanza dalla loro seconda separazione.

Per i conduttori è un periodo d'oro sia nel privato che nel lavoro: la bella Rodriguez da poco è la padrona di casa della nuova edizione de Le iene (affianco a Teo Mammucari), mentre De Martino è in onda con Stasera tutto è possibile ma sta per tornare su Canale 5.

Da sabato 19 marzo, infatti, Stefano siederà nella giuria del serale di Amici 21 per nove settimane consecutive: l'ex ballerino è stato confermato in questo ruolo da Maria De Filippi dopo il successo di un anno fa, così come i colleghi Stash (leader della band The Kolors) e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.