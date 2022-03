Dopo aver indossato di nuovo la fede nuziale, Belen Rodriguez si è lasciata coccolare lo scorso weekend da Stefano De Martino. Che i due avessero trascorso dei giorni insieme in montagna era sembrato ovvio ai fan, visto che dagli scatti pubblicati da entrambi sui social era chiaro che la location era la medesima, ma è stato il magazine Chi ha togliere ogni dubbio. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha immortalato la coppia in uno chalet di Courmayeur, tra coccole, abbracci e carezze. Che il ritorno di fiamma ci sia stato è fuor di dubbio, ma la strada per la felicità potrebbe non essere così facile da percorrere visto che, secondo Alessandro Rosica la famiglia del conduttore di Bar Stella non vedrebbe per nulla bene la riappacificazione.

Carezze e abbracci in alta montagna per i due ex coniugi

Prima la separazione, poi il ritorno, poi la scelta del divorzio e adesso di nuovo insieme con la parentesi di una relazione con un altro uomo che ha portato alla nascita di una figlia poco meno di 8 mesi fa: in queste poche righe può essere riassunta il percorso sentimentale che ad oggi vede di nuovo vicini Belen e Stefano. Che la scintilla tra i due fosse scoccata per l'ennesima volta è stato chiaro fin da quando, dopo la rottura con Spinalbese, ad accogliere la showgirl in aeroporto al rientro dal suo viaggio in Uruguay c'era proprio l'ex marito.

Da lì in poi è stato un susseguirsi di paparazzate, foto rubate e dichiarazioni criptiche che però hanno fatto ben sperare i fan.

E adesso, sono giunte le foto del magazine che, nel suo ultimo numero, mostra Stefano mentre abbraccia dolcemente Belen. Lei era volata con i fratelli Jeremias e Cecilia in montagna per un servizio fotografico e lui l'ha immediatamente raggiunta: da week-end di lavoro a week-end romantico il passo è stato breve. Rodriguez pare al settimo cielo tra le braccia del padre del suo primogenito Santiago.

Secondo Rosica, la famiglia De Martino non approva

Ma se Belen e Stefano sembrano felici e innamorati, secondo Alessandro Rosica qualcuno non starebbe gioendo per la ritorno di fiamma. L'esperto di Gossip, riportando nel suo profilo Instagram nelle Stories, la foto della coppia ha scritto: 'Amici speciali e business', ma non si è limitato a ciò.

'La famiglia di lui non la vuole per nulla', ha proseguito il giornalista.

Sarà vero che i De Martino non approvano la riappacificazione con Belen? Questa è la tesi di Rosica, ma non vi è alcuna prova che sia esattamente così. Chissà se adesso che sono uscite questo foto inequivocabili i due diretti interessati decideranno di prendere una posizione. In ogni caso, la rivista parla di ritrovata complicità come 'ai vecchi tempi': la famiglia dell'ex ballerino ritroverà lo stesso entusiasmo nel riaccogliere l'argentina? Solo il tempo potrà dirlo.