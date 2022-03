Nuovo weekend insieme per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il settimanale Chi ha paparazzato per l'ennesima volta la showgirl e il conduttore in quel di Brescia, mentre uscivano da un resort di lusso che si trova in Franciacorta. Che il ritorno di coppia ci sia stato oramai è più che evidente e se l'attuale giudice di Amici 21, ospite a Domenica In, ha glissato sull'argomento, ammettendo però di vivere un momento felice, la conduttrice de Le Iene non ha mai negato che la sua storia con Stefano non ha ancora detto tutto.

La vita di coppia di Stefano e Belen

"Ci hanno preso gusto a fare la vita di coppia", è stato scritto sul settimanale insieme alle foto che vedono protagonisti Stefano e Belen, che felici e sorridenti trascorrono del tempo nel resort che si trova a Brescia. Evidentemente si tratta di un luogo caro alla coppia, che già quasi un mese fa era stata avvistata nello stesso hotel. Il motivo per cui conduttore e show-girl si rechino spesso in Franciacorta pare abbastanza chiara: si tratta di un posti strategico per entrambi, visto che dista poco da Milano, dove i due risiedono.

Pare chiaro che gli inncontri tra gli ex coniugi non sono legati esclusivamente alla crescita del figlio Santiago. D'altra parte Stefano e Belen, dopo la rottura di quest'ultima con Antonino Spinalbese, si sono piano piano riavvicinati e a detta di Cecilia Rodriguez l'uomo giusto per la sorella potrebbe essere sempre "stato presente nella sua vita".

Pare chiaro il riferimento a De Martino, anche se i diretti interessati non hanno mai confermato apertamente il ritorno di fiamma. Non si può non sottolineare però che Belen ha scelto di indossare nuovamente la fede nuziale: questo pare un messaggio ben preciso.

Il riavvicinamento dopo la rottura tra Rodriguez e Spinalbese

Le foto del magazine giungono all'indomani delle dichiarazioni di Antonino, il quale non solo ha parlato della sua storia con la madre della figlia Luna Marì, ma ha anche ammesso di soffrire di una grave malattia autoimmune.

Resta il fatto che le strade di Belen e Spinalbese hanno preso direzioni completamente opposte che hanno portato la showgirl a tornare sui suoi passi e a riavvicinarsi di nuovo all'ex marito.

Il "weekend di coccole", così come è stato definito dal magazine, si propone come ulteriore conferma della ritrovata sintonia tra i due. Stefano e Belen vorranno mantenere solo per loro la riappacificazione o decideranno di parlarne apertamente?