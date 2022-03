La frequentazione nata al GFVip 6 tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli è finita nel peggiore dei modi. Intervenuto a Pomeriggio 5, lunedì 21 marzo, Biagio è tornato a puntare il dito contro la showgirl campana. Secondo quanto raccontato dall'opinionista, Trevisan avrebbe mentito dicendo di non ricordare il suo numero di telefono.

Il precedente

Miriana e Biagio, nella casa di Cinecittà, si era promessi di frequentarsi lontano dai riflettori. Una volta terminato il Reality Show, però, tra i due i rapporti si sono interrotti. Intervistata da Silvia Toffanin, Trevisan ha spiegato di non voler avere al suo fianco un uomo come Biagio.

La diretta interessata ha rivelato di essere venuta a conoscenza di alcune dichiarazioni rilasciate da D'Anelli, nei vari salotti televisivi, che non le sono piaciute.

Dal canto suo, Biagio ha sempre dichiarato che Miriana non gli ha voluto lasciare il suo numero di telefono, con la scusa di non ricordare il pin.

La verità di D'Anelli

Ospite a Pomeriggio 5, Biagio D'Anelli è tornato a parlare della rottura con Miriana Trevisan. Nel salotto di Barbara D'Urso, il 38enne ha dato della bugiarda alla showghirl: "Miriana ha mentito". Il diretto interessato ha spiegato che, all'interno della casa di Cinecittà, Miriana aveva scritto a Nicola Pisu su un foglio di carta il suo numero di telefono. D'Anelli ha rivelato di aver sentito in chat il figlio di Patrizia Mirigliani, il quale avrebbe confermato tutto: "Non è che voglio attaccare, ma quando uno fa un'accusa io porto le prove".

Incalzato dai presenti in studio, Biagio D'Anelli ha ammesso di non essere infastidito che sia stata Miriana Trevisan a chiudere la conoscenza: "Se sono stato mollato? Meglio così guardate". A quel punto Barbara D'Urso ha fatto notare al 38enne che è stato immortalato in discoteca in atteggiamenti complici con un ragazza. A tal proposito il gieffino ha affermato che le foto divulgate sul web non dimostrerebbero nulla.

Biagio ha spiegato di essere stato nel locale per suonare come deejay, quindi, come consuetudine, alcune ragazze si sono avvicinate a lui mentre era in consolle.

Miriana Trevisan ripensa a Biagio? La segnalazione di alcuni utenti

Stando alla segnalazione di alcuni utenti del web, Miriana Trevisan potrebbe avere lanciato un segnale a Biagio D'Anelli.

Scendendo nel dettaglio, la showgirl ha postato, su Instagram, un breve video mentre balla sulle note di Notti in Bianco. Come spiegato dagli utenti, la canzone sarebbe stata dedicata da Trevisan a Biagio.

A Pomeriggio 5, il diretto interessato ha tagliato corto sulla segnalazione: "Sono felicissimo che lei balli, le auguro di ballare anche il cha cha e io vado avanti".