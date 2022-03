Tanti colpi di scena avverranno nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful, in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della Serie TV raccontano che Suhan Korludag deciderà di divorziare da Cesur Alemdaroglu, ma una scoperta metterà nuovamente tutto in discussione.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Suhan e Cesur dividono le loro strade

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse in prima visione tv su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze del divorzio tra Suhan e Cesur.

Tutto inizierà quando la donna, stufa dei dissidi tra il marito e suo padre Tahsin deciderà di chiedere la separazione.

Una scelta che apparirà definitiva, visto che Alemdaroglu sosterrà che sua madre Fugen sia stata uccisa dal padre della moglie. In realtà l'omicidio è stato compiuto dal psicopatico Riza proprio per far ricadere la colpa su Tahsin. I protagonisti non riusciranno a reggere il peso della tensione accumulata in tutto questo tempo, tanto da scegliere di dividere le loro strade. Tuttavia una scoperta di Suhan potrebbe rimettere tutto in gioco.

La sorella di Korhan scopre di essere incinta del primo figlio

Nelle puntate turche di Brave and Beautiful, Suhan deciderà di sottoporsi ad alcune visite dopo aver allarmato la sua domestica Siren a causa di alcuni svenimenti. In questo modo la sorella di Korhan scoprirà con grande sorpresa di essere incinta del suo primo figlio.

Ovviamente,la novità destabilizzerà la giovane Korludag, che penserà addirittura di abortire, tenendo ovviamente all'oscuro tutti quanti di questa eventualità.

In seguito Suhan confesserà di essere in attesa a suo fratello, il quale la inviterà a dire tutto a Cesur, precisando che in questo modo potrebbero tornare a essere felici insieme.

Cesur crede che l'ex moglie abbia abortito ma non è vero

La giovane Korludag deciderà di tenere segreta la questione, visto che Cesur scoprirà della sua gravidanza solo quando la donna sarà in clinica per sottoporsi a un'interruzione volontaria. Alemdaroglu si recherà in ospedale e in un primo momento crederà di non essere riuscito a impedire all'ex moglie di abortire.

Suhan, intanto, deciderà di non abortire, sebbene continui a sostenere con l'ex marito che il loro erede non esiste più. Parole che ovviamente susciteranno l'ira funesta di Cesur, il quale arriverà addirittura a inveire contro di lei. L'uomo apparirà talmente deluso da non poterle concedere il perdono per quello che gli ha fatto. Una frattura che apparirà insanabile, almeno per il momento.