Cambio programmazione in casa Mediaset a partire dal mese di aprile 2022. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio ma anche quella del prime time, dove ci saranno delle novità importanti.

Occhi puntati sulla chiusura della soap opera Love is in the air, che saluterà definitivamente il pubblico di Canale 5 con la messa in onda degli ultimi episodi.

In prime time, invece, spazio al ritorno di Can Yaman che tornerà a essere protagonista con una nuova fiction in prima visione assoluta.

Chiude Love is in the air: cambio programmazione Mediaset aprile 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di aprile riguarderà in primis la fascia del pomeriggio. È confermato l'appuntamento con Beautiful e Una Vita, le due storiche soap della fascia pomeridiana che proseguiranno la messa in onda in prima visione assoluta.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda la soap turca Love is in the air, che ad aprile chiuderà definitivamente i battenti con le ultime puntate della seconda stagione.

Il gran finale della soap con protagonisti Eda e Serkan è in programma il prossimo 5 aprile: è questa la data dell'ultima puntata in prima visione assoluta, dopodiché dal giorno successivo ci sarà spazio per un'altra soap che prenderà il suo posto in daytime.

Ecco quando ritorna Brave and Beautiful nel pomeriggio di Canale 5

Come annunciato dai promo che stanno andando in onda in queste ore su Canale 5, dal prossimo 6 aprile è previsto il ritorno di Brave and Beautiful, l'altra soap opera turca che era stata sospesa a inizio autunno per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne.

Le vicende di Cesur e Suhan, quindi, torneranno a tener compagnia al pubblico del pomeriggio di Canale 5, occupando la stessa fascia oraria di Love is in the air, dalle 16:50 alle 17:20 circa.

In questo modo, quindi, gli spettatori avranno modo di vedere gli ultimi 40 episodi restanti della prima e unica stagione della soap turca, che aveva ottenuto ottimi ascolti nel daytime pomeridiano estivo.

Il ritorno di Can Yaman in prime time: cambio programmazione Mediaset aprile 2022

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del mese di aprile riguarderà anche il divo turco che ha stregato gli spettatori italiani.

Trattasi di Can Yaman, l'attore del momento che tornerà in onda in prime time con una nuova fiction. Trattasi di "Viola come il mare", la serie tv in sei puntate che lo vedrà vestire i panni di un poliziotto al fianco di Francesca Chillemi.

Al momento non si conosce ancora la data esatta di messa in onda della prima puntata di questa attesissima fiction, che sarà programmata tra aprile e maggio in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.