Cambio programmazione sulle reti Rai per il prossimo mese di aprile 2022. Le novità riguarderanno la programmazione di prima serata, dove ci saranno delle novità legate alle fiction che saranno trasmesse nella fascia di prima serata.

Le nuove puntate di Imma Tataranni 2, annunciate in un primo momento per questa primavera 2022, al momento non sono in programma nel palinsesto di aprile. Prosegue, invece, l'appuntamento con Don Matteo 13, la popolarissima fiction con Terence Hill.

Slitta ancora Imma Tataranni 2: cambio programmazione Rai aprile 2022

Nel dettaglio, la programmazione Rai del prossimo mese di aprile non prevede il ritorno di Imma Tataranni 2, la seguitissima fiction con protagonista Vanessa Scalera nei panni del sostituto procuratore più famoso e amato del piccolo schermo.

La seconda parte di questa seconda stagione, divisa in due parti, era stata inizialmente annunciata per la stagione primaverile, ma dai palinsesti che sono stati annunciati per i prossimi mesi, non risulta il ritorno di questa fiction.

Imma Tataranni 2, quindi, slitta ancora nel palinsesto della rete ammiraglia Rai: le nuove puntate non andranno in onda ad aprile e non sono previste neppure nella programmazione del mese di maggio.

Insomma la fiction slitta a data da destinarsi e, a questo punto, non si esclude che possa essere trasmessa direttamente nel corso della prossima stagione autunnale 2022.

Don Matteo 13 ritorna nella programmazione di Rai 1

Il cambio programmazione Rai del mese di aprile, inoltre, riguarderà anche la popolarissima fiction Don Matteo 13.

La fiction con protagonisti Terence Hill, Raoul Bova e Nino Frassica, sarà trasmessa al giovedì sera, ereditando così la serata dalla fiction Doc 2 - Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero.

E poi ancora, il palinsesto della rete ammiraglia Rai del mese di aprile prevede anche il consueto appuntamento del Venerdì Santo con lo speciale Porta a Porta e poi a seguire con la diretta della Via Crucis.

La messa in onda della serata speciale legata ai rituali della Pasqua è in programma il 15 aprile nel prime time di Rai 1.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai aprile

Per quanto riguarda il daytime, invece, il mese di aprile segnerà la fine della sesta stagione de Il Paradiso delle signore 6.

La soap opera quotidiana con protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, chiuderà i battenti il prossimo 29 aprile, quando verrà trasmesso l'ultimo episodio di questa sesta stagione.

Dalla prima settimana di maggio, al posto de Il Paradiso delle signore, ci sarà spazio per una nuova soap opera. Trattasi di Sei Sorelle, una serie spagnola che debutterà per la prima volta su Rai 1 e terrà compagnia al pubblico per tutta la stagione estiva.