Cambio programmazione sulle reti Rai per questa estate 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime, dove ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda dei programmi quotidiani che vanno in onda sulla rete ammiragli.

La soap opera Il Paradiso delle Signore, ad esempio, sarà sospesa durante il periodo estivo per lasciare spazio ad un nuovo prodotto: la soap Sei Sorelle.

Occhi puntati anche sul ritorno di Estate in diretta e su Reazione a catena, il game show del preserale condotto da Marco Liorni.

Il Paradiso delle signore in pausa: cambio programmazione Rai estate

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per questa estate 2022 riguarderà in primis la fascia del pomeriggio, dove a farne le spese sarà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6.

La fortunatissima soap con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, saluterà il pubblico il prossimo 29 aprile, con la messa in onda dell'ultima puntata di questa sesta stagione.

Dalla settimana successiva e per tutto il periodo estivo, al posto de Il Paradiso delle signore ci sarà spazio per il debutto di una nuova soap opera.

Trattasi di Sei Sorelle, una serie ambientata in Spagna che andrà in onda nella stessa fascia oraria che attualmente viene occupata dalla soap opera italiana.

La soap Sei Sorelle al posto de Il Paradiso, torna Estate in diretta

L'appuntamento con Sei Sorelle, di cui sono previsti circa 500 episodi, andrà in onda per tutta l'estate prendendo così il posto delle repliche de Il Paradiso, in attesa poi che da settembre ritornino le nuove puntate della settima stagione, in prima visione assoluta Rai.

Sempre in daytime, ci saranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda le trasmissioni che terranno compagnia al pubblico di Rai 1.

Tra i programmi confermati per questa estate, spicca Estate in diretta, il talk show che mescola attualità, cronaca, spettacolo e costume, condotto per il secondo anno consecutivo dalla coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Reazione a Catena al posto de L'Eredità: cambio programmazione Rai estate 2022

La trasmissione dovrebbe avere una prima parte dalle 14:00 alle 15:30 circa e poi a seguire una seconda parte che prenderà il posto de La Vita in diretta di Alberto Matano, in programma dalle 17:00 alle 18:45 circa.

Sempre a partire dal mese di giugno, ci saranno dei cambiamenti anche nella fascia del preserale, dove ci sarà un cambio programmazione per il game show che occupa quella fascia.

L'Eredità condotto da Flavio Insinna, uscirà di scena dalla programmazione estiva per lasciare spazio al ritorno di Reazione a Catena, il game show estivo condotto da Marco Liorni che quest'anno potrebbe prolungarsi anche nel palinsesto autunnale 2022.