La data di debutto di Viola come il mare, la Serie TV di Lux Vide con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, è ancora sconosciuta: non si sa come e quando verrà collocata nel palinsesto di Canale 5. Intanto vengono pubblicate indiscrezioni più dettagliate sulla trama, con in aggiunta la possibilità di vedere qualcosa in anteprima. Infatti la serie tv verrà presentata durante il Bifest, il Bari International Festival, che si terrà nel capoluogo pugliese dal 26 marzo al 2 aprile.

Viola come il mare: l'anteprima proiettata al Bifest

Non si sa ancora quando la serie Viola come il mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi, debutterà su Canale 5.

A causa di alcuni slittamenti e cambi di palinsesto, la produzione di Lux Vide non ha ancora occupato i teleschermi Mediaset.

Fatto sta che alcuni fortunati avranno la possibilità di vedere la fiction in anteprima, che verrà presentata a Bari durante il Bifest (il Bari International Film Festival, ndr), che si terrà da sabato 26 marzo a sabato 2 aprile. La presentazione si terrà presso il Teatro Kursaal Santalucia alle ore 19 di martedì 29 marzo e l'ingresso è libero. Al momento non si sa se anche Can Yaman presenzierà all'anteprima, che verrà presentata da Daniele Cesarano, il direttore di Fiction Mediaset.

La trama di Viola come il mare: l'incontro tra la giornalista Viola e l'ispettore Francesco

Viola come il mare racconta la storia di Viola Vitale (Francesca Chillemi), un'ex Miss Italia di origine siciliana che, dopo aver girato per il mondo, decide di ritornare nella sua terra natia e trasferirsi a Palermo per lavorare come giornalista.

Si ritroverà a "combattere" in una redazione di un giornale online, dove ogni componente sarà più agguerrito che mai. Viola arriverà nel capoluogo siciliano anche per un altro motivo, cercare il padre che nella sua vita non ha mai conosciuto.

Nonostante le sue origini, per lei Palermo sarà una verrà scoperta: rimarrà colpita dall'energia che emana la città.

Ha una sorta di "super potere": vede i sentimenti delle persone attraverso la sinestesia. Lo fa associando uno specifico colore a ogni tipologia di sentimento (per esempio associa il rosso alla solitudine, il giallo alle bugie e l'arancione alla fiducia).

Questo "super potere" le tornerà molto utile quando, per la testata online, inizierà a occuparsi di cronaca nera. Infatti Palermo è una città ricca di misteri, ma anche di casi di omicidio, e Viola metterà in atto il suo intuito per cercare di scoprire la verità.

Durante il suo percorso avrà modo di incontrare l'ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman) e Viola farà di tutto pur di collaborare con questo ispettore affascinante, ma anche molto imprevedibile.