Che fine ha fatto Viola come il mare, la fiction con protagonista Can Yaman annunciata nel palinsesto primaverile di Canale 5?

E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan e sostenitori dell'attore turco, i quali, da settimane, chiedono con trepidazione di poter vedere questo nuovo prodotto che vede protagonista il divo turco più amato del momento.

A quanto pare, però, i fan dell'attore dovranno pazientare ancora un po' di tempo, dato che per vedere in onda la fiction Viola come il mare, bisognerà attendere il prossimo autunno 2022.

Mediaset cancella la fiction con Can Yaman dal palinsesto di aprile

Nel dettaglio, la messa in onda di Viola come il mare, in un primo momento, era prevista a partire da metà marzo, al mercoledì sera.

All'ultimo momento, però, si è optato per un cambio programmazione, dato che Mediaset ha scelto di puntare sul nuovo people show "Ultima Fermata", condotto da Simona Ventura e prodotto dalla casa di produzione di Maria De Filippi, che tuttavia non sta brillando affatto dal punto di vista auditel.

I fan di Can Yaman attendevano la messa in onda della fiction per il mese di aprile ma, alla fine, così non sarà.

Stando a quanto apprende Blasting News, in casa Mediaset avrebbero scelto di cancellare la fiction Viola come il mare dalla programmazione di aprile di Canale 5.

La fiction con Can Yaman, quindi, non andrà più in onda in questa stagione tv primaverile bensì slitterà al prossimo autunno 2022.

Quando va in onda Viola come il mare con Can Yaman

Al momento, però, non si conosce ancora il mese esatto di programmazione delle sei puntate che compongono la prima stagione di Viola come il mare.

La serie potrebbe debuttare a settembre, ma non si esclude che possa slittare anche ai mesi successivi della stagione autunnale, magari quando ci sarà una platea più vasta e corposa davanti al piccolo schermo.

Ma per quale motivo è stata rimandata dalla primavera all'autunno? Sebbene le riprese siano finite da un po' di settimane e la fiction Viola come il mare sia ormai pronta, in casa Mediaset hanno preferito preservare questo prodotto, dopo il flop di ascolti della fiction "Più forti del destino".

Ecco perché hanno rimandato la fiction con Can Yaman

La serie con Laura Chiatti e Loretta Goggi, durante le settimane di messa in onda, ha registrato una media di appena 2,4 milioni di spettatori, crollando sotto la soglia del 12% di share.

Numeri preoccupanti che, per il momento, hanno spinto i vertici del Biscione a mettere da parte la serie tv con Can Yaman (sulla quale puntano tantissimo).

Tuttavia, dal prossimo 13 maggio, debutterà sempre su Canale 5 la nuova fiction con protagonista Raoul Bova dal titolo "Giustizia a tutti i costi", in onda per sei prime serate.