Che fine ha fatto Viola come il mare con Can Yaman dal palinsesto Mediaset? È questa la notizia che si pongono i tantissimi fan e ammiratori dell'attore turco che ha stregato e conquistato il pubblico italiano con le sue serie televisive di grande successo.

E, questa volta, Can si prepara a debuttare nella sua prima fiction italiana, che lo vedrà protagonista al fianco dell'attrice Francesca Chillemi.

In un primo momento la messa in onda era prevista a marzo, poi però alla fine c'è stato uno slittamento e si è scelto di posticiparla ad aprile anche se, ad oggi, non ci sono ancora notizie certe da parte di Mediaset sulla messa in onda.

Slitta ancora Viola come il mare con Can Yaman

Nel dettaglio, le riprese di Viola come il mare sono ormai terminate da un po' di tempo e, in un primo momento, la messa in onda di questa serie in sei puntate, era prevista a partire da fine marzo.

Al termine di "Più forti del destino", il mercoledì sera sarebbe dovuto passare nelle mani della coppia composta da Can Yaman e Francesca Chillemi con questa nuova fiction in prima visione assoluta.

Alla fine, però, ciò non è accaduto, dato che al posto di questa serie, Mediaset ha scelto di mandare in onda la nuova trasmissione prodotta da Fascino di Maria De Filippi, dal titolo "Ultima Fermata".

Mediaset tace sulla messa in onda di Viola come il mare con Can Yaman su Canale 5

Che fine ha fatto a questo punto Viola come il mare con Can Yaman? In un primo momento si è parlato di uno slittamento al prossimo mese di aprile, anche se al momento da parte di Mediaset non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

A pochi giorni ormai dall'inizio del nuovo mese, il Biscione non ha ancora dato comunicazioni ufficiali sulla messa in onda di Viola come il mare e non sono partiti neppure i promo di questa attesissima fiction destinata a conquistare il gradimento del pubblico.

Insomma, i dubbi non mancano così come si aleggia il sospetto che la fiction possa essere rimandata a data da destinarsi e quindi slittare ulteriormente nel corso della prossima stagione televisiva autunnale.

Viola come il mare, rischio slittamento alla prossima stagione Mediaset?

Ad oggi, infatti, mentre sulla fiction con Can Yaman non ci sono notizie certe da parte di Mediaset, sono state svelate già le date di messa in onda della nuova serie con Raoul Bova, dal titolo "Giustizia per tutti", che partirà il prossimo 13 maggio 2022.

In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale su Viola come il mare e se la Serie TV con Yaman e Chillemi slitterà davvero, l'attore turco nei prossimi mesi estivi dovrebbe tornare sul set per girare il remake di "Sandokan", la fiction kolossal che lo vedrà protagonista nei panni della "Tigre di Mompracem".

Come se non bastasse, Can continua ad essere uno dei personaggi più amati e seguito anche dal punto di vista del Gossip.

Il gossip su Can Yaman e Francesca Chillemi: flirt sul set della fiction Mediaset?

Le vicende sentimentali dell'attore turco continuano a riempire le pagine dei vari settimanali di gossip. Dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, che ha tenuto banco per una intera estate sui vari rotocalchi, ecco che si è cominciato a parlare di un possibile flirt in corso con Francesca Chillemi, sua partner sul set di questa fiction.

I due sono stati beccati più volte anche in teneri atteggiamenti, al punto da lasciar pensare che potesse esserci davvero qualcosa tra di loro .

Una versione dei fatti che, sia Can che Francesca, in questi mesi non hanno mai confermato ma neppure smentito, preferendo non dare adito a questi rumor di gossip sul loro conto.

Di sicuro, però, tutto questo chiacchiericcio sulla coppia ha contribuito a rendere ancora più alto l'interesse verso la fiction Viola come il mare, che probabilmente non deluderà le aspettative del pubblico e neppure quelle dei vertici Mediaset quando avranno modo di leggere gli ascolti che registrerà in prime time.