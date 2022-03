Quando ritorna Can Yaman in prime time su Canale 5 con la fiction Viola come il mare? È questa la domanda che si pongono i numerosissimi fan italiani dell'attore turco, curiosi di vederlo nuovamente all'azione in questa attesissima Serie TV che segnerà il suo debutto in una fiction italiana.

In un primo momento, la messa in onda di Viola come il mare era stata annunciata per fine marzo ma, alla fine, non sarà così.

La fiction è "sparita" dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e ad oggi non si hanno ancora notizie certe sulla data di messa in onda.

Slitta ancora Viola come il mare con Can Yaman: Mediaset cambia programmazione

Nel dettaglio, le riprese di Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi sono finite ormai da un po' di tempo, anche se ad oggi non si conosce ancora quando la fiction debutterà in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia del Biscione.

In un primo momento, la messa in onda della serie era stata annunciata per fine marzo, al termine di Più forti del destino, la fiction con Laura Chiatti e Loretta Goggi, che chiuderà i battenti il 18 marzo.

La serie con Can Yaman avrebbe dovuto occupare il prime time del mercoledì, ma alla fine non sarà così, dato che dal 23 marzo in prime time su Canale 5 debutterà "Ultima Fermata", il nuovo docu-reality prodotto da Fascino di Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura.

Viola come il mare 'sparisce' dal palinsesto Mediaset: giallo sulla fiction con Can Yaman

Cosa ne sarà allora della fiction con Can Yaman? Quando andrà in onda in tv? Al momento Mediaset tace sulla messa in onda di questo nuovo prodotto, attesissimo dalle fan italiane dell'attore turco.

Non si conoscono date certe legate ad un possibile debutto su Canale 5, malgrado proprio in queste ore Mediaset abbia reso nota la data di uscita di un'altra fiction che andrà in onda quest'anno.

Trattasi di "Giustizia per tutti", una nuova serie in sei puntate con protagonisti Raoul Bova e la sua compagna Rocio Munoz Morales, che andrà in onda per sei settimane a partire dal prossimo 13 maggio su Canale 5.

L'attore turco Can Yaman si prepara per le riprese di Sandokan

Resta da capire, invece, quale sarà il futuro di Viola come il mare che, per il momento, sembra essere sparita dal palinsesto e dalla programmazione della rete ammiraglia del Biscione.

Intanto, l'attore turco si prepara ad affrontare un'altra sfida molto impegnativa che lo vedrà protagonista assoluto.

Questa estate, infatti, cominceranno le riprese del remake di Sandokan, una fiction dal sapore internazionale che vedrà Yaman nei panni della celebre "Tigre di Mompracem", ruolo che in passato era stato affidato a Kabir Bedi.