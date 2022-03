Can Yaman si prepara a tornare in video su Canale 5. L'attore turco, protagonista di svariate fiction di successo, presto sarà nuovamente in onda con la nuova fiction dal titolo "Viola come il mare".

Trattasi di una serie destinata alla prima serata della rete ammiraglia del Biscione, dove l'attore turco sarà al fianco di Francesca Chillemi. Ma quando andrà in onda questa nuova attesissima serie? La prima puntata potrebbe essere trasmessa già entro il mese di marzo.

Il ritorno in tv di Can Yaman con la fiction 'Viola come il mare'

Nel dettaglio, Viola come il mare è il nuovo progetto professionale che vede protagonista Can Yaman.

Trattasi della prima fiction, dove recita in italiano, che lo vede protagonista assoluto nel nostro Paese.

Fino a questo momento, infatti, gli spettatori italiani hanno avuto modo di vedere Can soltanto in alcune serie tv che sono state importate dalla Turchia e che hanno fatto "boom" di ascolti nel daytime e nella prima serata di Canale 5.

Adesso, invece, Can si cimenterà in una serie "tutta sua" che segnerà il debutto ufficiale sul piccolo schermo italiano.

Francesca Chillemi al fianco di Can Yaman in questa nuova fiction Mediaset

Al suo fianco, in questa avventura, ci sarà la bravissima Francesca Chillemi. I due si sono conosciuti già sul set di "Che Dio ci aiuti 6", la serie tv in onda su Rai 1, dove Can è stato ospite speciale durante l'ultima puntata.

Il rapporto tra Can e Francesca, però, si è solidificato ancora di più in questi mesi in cui ci sono state le riprese di Viola come il mare, tanto che si era parlato anche di un possibile flirt in corso tra i due attori (mai smentito, ma neppure confermato dai diretto interessati).

Sta di fatto che, tra qualche settimana, gli spettatori avranno modo di vedere la coppia Can-Francesca all'azione, in questa nuova fiction.

Quando debutta Viola come il mare con Can Yaman? La data possibile

Le anticipazioni sulla programmazione di Viola come il mare, rivelano che la serie è prevista al mercoledì sera, subito dopo la fine di Più forti del destino, un'altra fiction di Canale 5 che debutterà il 9 e 11 marzo con un doppio appuntamento speciale in prime time.

Complessivamente Più forti del destino è composta da 4 appuntamenti, che dovrebbero poi andare in onda nei restanti mercoledì della rete ammiraglia Mediaset.

Questo vuol dire che, la prima puntata di Viola come il mare con Can Yaman (salvo ulteriori cambi di programmazione) dovrebbe essere trasmessa mercoledì 30 marzo in prime time su Canale 5.

La fiction è composta da un totale di 6 puntate che andrebbero così a coprire anche il mese di aprile, per la gioia dei tantissimi fan italiani (e non solo) dell'attore turco, considerato un vero e proprio sex symbol.