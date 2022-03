Can Yaman è attesissimo dal pubblico di Canale 5 per la sua nuova fiction Viola come il mare, che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

Le riprese di questa nuova serie tv destinata alla prima serata Mediaset hanno tenuto impegnato l'attore per svariati mesi tra Palermo e Roma.

Il debutto era previsto al mercoledì sera, da marzo, in prima serata. Eppure all'ultimo momento c'è stato un cambio programmazione e ad oggi la fiction con Can Yaman risulta posticipata per lasciare spazio ad uno show di Maria De Filippi.

Grande attesa per il debutto di Viola come il mare con Can Yaman

Nel dettaglio, Can Yaman dopo aver stregato il pubblico italiano con svariate soap opera tra cui "DayDreamer" e "Mr Wrong", si appresta a sbarcare nella prima serata di Canale 5 con una nuova fiction girata in italiano.

Trattasi di Viola come il mare, una serie in sei puntate in cui Yaman veste i panni di Francesco, un giornalista alle prese con diversi casi da risolvere.

Al suo fianco, in questa nuova avventura per il piccolo schermo, ci sarà l'ex Miss Italia, Francesca Chillemi che con Can Yaman ha avuto modo di condividere già il set di "Che Dio ci aiuti", la popolare e seguitissima serie tv di Rai 1, dove l'attore turco ha partecipato nelle vesti di guest star.

Slitta ancora Viola come il mare con Can Yaman: spazio a Maria De Filippi

Ma quando andrà in onda la prima puntata di Viola come il mare su Canale 5? In un primo momento, la messa in onda della fiction era prevista al mercoledì sera, subito dopo il finale di Più forti del destino, un'altra nuova fiction Mediaset che vede protagonisti Laura Chiatti e Loretta Goggi.

Le varie puntate previste di Più forti del destino sono state disseminate nel palinsesto di Canale 5 tra il mercoledì e il venerdì sera. Ecco che le ultime due puntate saranno trasmesse con doppio appuntamento il 16 e il 18 marzo 2022.

Da mercoledì 23 marzo, quindi, avrebbe dovuto prendere il via la nuova avventura di Can Yaman, ma così non sarà.

Maria De Filippi nel mercoledì sera di Canale 5 al posto di Can Yaman

La fiction con il divo turco, infatti, non debutterà al mercoledì sera e per il momento è slittata a data da destinarsi.

Dal 23 marzo, in prime time su Canale 5, debutterà un nuovo show prodotto da Maria De Filippi. Si chiama "Ultima Fermata" ed è un programma in cui delle coppie si metteranno alla prova per cercare di superare i loro problemi sentimentali e capire se sono fatte ancora per stare assieme oppure no.

Di conseguenza, per Can Yaman, almeno per il momento, non c'è spazio nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset ma non si esclude che la fiction possa cambiare giorno e magari occupare il venerdì sera.