Grandi emozioni nella puntata di C'è Posta per te del 5 marzo, dove tra le storie raccontate c'è stata quella di Christian che ha ricevuto un invito in studio da suo padre.

Giovanni ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per conoscere suo figlio dopo ben 19 anni di lontananza, in cui non sono mai stati insieme. L'uomo non è riuscito a trattenere le lacrime in studio anche se, le parole di suo figlio, sono state molto dure nei confronti del padre.

Christian rivede il padre che lo ha abbandonato a C'è posta per te

Nel dettaglio, Christian è stato frutto di un amore "mordi e fuggi" e dopo la sua nascita, papà Giovanni non si è mai preso le sue responsabilità e lo ha abbandonato.

Giovanni, in studio, ha ammesso le sue colpe e in lacrime ha svelato di essere pronto a tutto pur di riuscire a recuperare il rapporto con quel figlio che, oramai, è diventato un uomo.

Da qui la scelta di chiedere aiuto alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Christian ha accettato l'invito e si è presentato in studio, trovandosi "faccia a faccia" con quell'uomo che l'ha messo al mondo, ma di cui non ricordava assolutamente nulla.

Christian gela suo padre Giovanni in studio (Video)

E, nel momento in cui Christian ha preso la parola, non ha potuto risparmiare delle frecciatine al vetriolo nei confronti del padre, raccontando anche degli aneddoti che hanno fatto crollare l'uomo.

"La mia infanzia senza un padre, davvero terribile.

Ricordo ogni festa del papà, passata da solo. Tutto il giorno ad aspettarti con quel regalo in mano", ha raccontato Christian con la voce rotta dall'emozione.

"Non ricordo la tua faccia, il tuo nome, la tua voce. Non sentivo nulla, sono indifferenza. Soltanto tanta delusione, neanche rabbia. Non la meriti quella", ha sentenziato Christian nello studio di C'è posta per te, di fronte al padre in lacrime.

Insomma una reazione molto forte quella del ragazzo che non ha potuto nascondere la sua sofferenza per tutti questi anni trascorsi lontano dall'uomo che l'ha messo al mondo.

Christian perdona suo padre e toglie la busta a C'è posta per te

Giovanni, ancora una volta, ha ammesso le sue colpe, confermando che per tutto questo tempo ha provveduto solo al mantenimento economico di suo figlio, ma sa bene che i soldi non bastano e che Christian avrebbe avuto bisogno di abbracci e carezze.

Sta di fatto, però, che alla fine del racconto della loro storia, Christian ha scelto di stupire tutti e di dare una possibilità a suo padre.

Il ragazzo, nonostante la forte delusione accumulata in questi anni, ha scelto di aprire la busta di C'è posta per te e così ha riabbracciato suo padre, pronti a riprendere in mano le redini del loro rapporto.