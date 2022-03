Tra le storie raccontate nel corso dell'ultima puntata di C'è Posta per te 2022 vi è quella di Nicolas, un ragazzo che ha ricevuto un invito in studio da parte di suo padre Carmelo.

Il rapporto tra i due si è interrotto nel momento in cui Nicolas scoprì che suo padre si era rifatto una vita con un'altra donna, dopo la fine del matrimonio con la sua mamma.

Senza pensarci su due volte, Nicolas arrivò a sputare in faccia suo padre: un gesto brutto anche se, Carmelo, ha scelto comunque di perdonarlo e di metterci su una pietra, mandandolo a chiamare nella trasmissione di Canale 5.

Nicolas sputa in faccia al padre: la storia raccontata a C'è posta per te 2022

Nel dettaglio, nello studio di Maria De Filippi è arrivato Carmelo, il quale ha raccontato la sua turbolenta storia con il figlio Nicolas.

Carmelo, dopo la fine del suo matrimonio si è rifatto una nuova vita: una scelta che Nicolas non ha mai accettato al punto che, dopo aver scoperto la realtà dei fatti, non perse occasione per sputare in faccia contro il suo papà.

Eppure, Carmelo ha ammesso di essere pronto a perdonarlo e a mettere una pietra sopra a quello che è successo, pur di tornare ad avere un rapporto idilliaco con lui.

"Gli hai sputato in faccia, è un gesto brutto da fare", ha ammesso la stessa Maria De Filippi nel momento in cui ripercorreva le varie fasi di questo rapporto turbolento tra padre e figlio.

Carmelo prova a recuperare con suo figlio Nicolas, nonostante lo sputo in faccia

"Io sono qua e ti chiedo scusa. Ci stiamo facendo del male", ha ammesso il papà nel momento in cui si è ritrovato di fronte suo figlio che aveva accettato l'invito di C'è posta per te.

"Possiamo ancora recuperare qualcosa, non negare questa possibilità a te stesso", ha aggiunto ancora l'uomo disposto a mettere una pietra sopra a quello che è successo in passato, compreso quel brutto gesto dello sputo in faccia che lo ha ferito profondamente.

Nicolas chiude la busta in faccia a suo padre a C'è posta per te

Maria De Filippi, vedendo una certa ostilità da parte di Nicolas nei confronti di suo padre, ha cercato in tutti i modi di metterci una buona parla e provare così a fare in modo che tra i due potesse ritornare di nuovo il sereno.

La conduttrice ha cercato così di far aprire la busta a Nicolas durante l'ultima puntata di C'è posta per te, tanto da buttarla anche sull'ironia e dicendo che togliendo la busta avrebbe potuto "sputare in faccia" suo padre per una seconda volta.

Niente da fare, però, da parte del ragazzo che è rimasto fermo sulla sua posizione e ha scelto di chiudere definitivamente la busta e quindi evitare di riallacciare i rapporti con suo padre, a distanza di sette anni da quel brutto litigio.