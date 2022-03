La storia di Rosalba e Sebastiano da Paternò, in provincia di Catania, ha infiammato i telespettatori di C’è posta per te. La siciliana ha litigato con la madre per questioni economiche legate alla cessione di un’auto al partner ma a provocare le roventi critiche social è stata soprattutto al richiesta di voler celebrare le nozze nella location dove si sono sposati Chiara Ferragni e Fedez. I genitori della giovane, Valeria e Angelo, hanno scritto al programma per cercare di recuperare il rapporto con la figlia e il partner che non vedono da diversi mesi.

Quest’ultimi hanno accettato l’invito ma dopo poche battute gli animi si sono surriscaldati tra provocazioni e pesanti scambi di accuse. Valeria si è scusata con Sebastiano per averlo insultato dopo che aveva lasciato la figlia alla vigilia del matrimonio ma il giovane l’ha accusato di non aver detto la verità.

“Mi ha definito un maiale perché non la chiamavo mamma”. Dall’altra parte Rosalba ha riferito che i genitori la evitano perché dovrebbero restituire dei soldi ricevuti in prestito dal mio fidanzato. “Volevano che non tornassi con lui per non ridargli il danaro”. Quando Sebastiano ha ipotizzato che i suoceri avessero speso i soldi per giocare è intervenuta Maria De Filippi che ha definito imbarazzante la situazione.

“Direi basta così” – ha riferito la conduttrice prima di far chiudere la busta.

Valeria chiede scusa ma Rosalba e il partner chiudono la busta

Sognavano un matrimonio da favola a Noto, nella stessa location che ha ospitato le nozze di Fedez e Chiara Ferragni. Sebastiano e Rosalba per realizzare il loro desiderio avevano chiesto aiuto a Valeria e Angelo che avevano subito manifestato le loro perplessità in quanto, percependo un solo stipendio, non hanno le stesse possibilità economiche della fashion blogger e del rapper.

I genitori di Rosalba avrebbero dovuto contribuire con 10mila euro ma alla vigilia delle nozze i due giovani litigano e decidono di non sposarsi. Nel vedere la figlia disperata e in lacrime Angelo si è lasciato andare a un’affermazione sopra le righe: “È un porco”.

Nel frattempo la catanese ha superato i malintesi con Sebastiano ed è tornata con lui che, però, ha deciso di allontanarsi dai genitori della partner dopo aver saputo che l’avevano insultato.

Nel corso della puntata del 5 marzo di C’è posta per te le discussioni sono proseguite senza che si riuscisse a trovare uno spiraglio per ricucire lo strappo con Maria De Filippi che ha tentato invano di mediare.

Maria De Filippi: 'È imbarazzante, a questo punto direi basta'

Durante il confronto a C’è posta per te Rosalba ha accusato i genitori di essersi allontanata dai lei perché dovevano restituire dei soldi che il fidanzato aveva anticipato, dopo aver definito l’operazione di acquisto di una macchina. Sulla questione si è inserito Sebastiano il quale ha affermato che i genitori della partner l’hanno insultato perché non li chiama ancora mamma e papà. “Li chiamo signor Angelo e signora Valeria per rispetto.

Sono stati loro a riempire di insulti me e la mia famiglia” – ha chiosato il compagno di Rosalba con i suoi genitori che hanno continuato a chiedere scusa nel corso della puntata del 5 marzo.

“Ho fatto degli interventi e ho rischiato anche la vita, speravo di averti accanto in quella circostanza” – ha riferito Valeria che ha invitato la figlia a voltare pagina per tornare la “famiglia felice di prima”. La situazione è precipitata quando Sebastiano ha insinuato che i genitori della compagna avessero utilizzato i soldi del prestito per giocare. Maria De Filippi ha definito la situazione imbarazzante. “A questo punto direi basta” – ha precisato la conduttrice.