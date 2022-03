Guardando gli ultimi scatti pubblicati sui social da Chiara Ferragni e Fedez, tutto si potrebbe pensare meno che la coppia sia in crisi o che esca da un momento difficile. Impegnata con la Parigi Fashion-week, l'influencer si è fatta raggiungere dal marito e dai figli Leone e Vittoria nella capitale francese per trascorrere un giorno a Disneyland. Quello che ne esce fuori è il quadretto della famiglia perfetta e anche le immagini postate nei giorni precedenti lasciavano intuire grande complicità tra i Ferragnez, ma potrebbe essere non tutto oro ciò che luce.

Infatti, secondo il settimanale Oggi, la coppia sposata dal 2018 avrebbe vissuto un delicato momento per via della gelosia del rapper, causata dalla vicinanza 'eccessiva' di Chiara con un rampollo di una casa di moda. Le nubi sono del tutto diradate?

Un amico di Chiara avrebbe infastidito Fedez

Dopo il Capodanno passato tra le quattro mura di casa per la positività al Covid, Chiara e Fedez avrebbero anche affrontato un momento difficile dal punto di vista sentimentale. Da tempo si rincorrono voci di una crisi nella coppia più social d'Italia, ma i diretti interessati non hanno mai confermato le supposizioni, anzi hanno usato Instagram per smentire, in maniera indiretta, il Gossip con immagini di complicità e serenità che li vedevano protagonisti.

Ma ad aggiungere carne al fuoco ci ha pensato Oggi.

Il magazine ha parlato delle motivazioni che avrebbero causato un po' di maretta tra Chiara e Fedez. Quest'ultimo sarebbe stato geloso del rapporto troppo stretto che la moglie avrebbe con un amico che fa parte del mondo della moda. 'Un rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione' sarebbe stato la causa dei dissapori della coppia.

Non si fa riferimento alcuno nella rivista al nome di questo 'terzo incomodo' né vi sono riferimenti che possono far intendere di chi si tratta, anche perché Ferragni ha rapporti con molte case di moda per via del suo lavoro.

Crisi superata o finzione social?

'Le cose però si sarebbero appianate', secondo la rivista che però non ha mancato di instillare un nuovo dubbio nei lettori.

Infatti, non si esclude l'ipotesi che la complicità mostrata dai Ferragnez durante la sfilata di Versace sia stata creata ad hoc. Insomma, un teatrino a favore di telecamere, o meglio a favore di obiettivo, per zittire il gossip che di certo danneggerebbe l'immagine di entrambi.

Silenzio anche in questa circostanza da parte di entrambi. Chiara e Fedez si stanno godendo dei giorni a Parigi che di certo, qualora la crisi ci fosse stata realmente, contribuiranno a rasserenare gli animi. Di certo, se la coppia vorrà dire qualcosa ai loro fan, utilizzerà i social anche per questa circostanza, ma al momento pare che la strada scelta dai coniugi sia quella dell'indifferenza ai pettegolezzi.