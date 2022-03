Ha debuttato ieri sera su Sky Uno la nuova edizione del reality Pechino Express. Al timone come sempre Costantino Della Gherardesca. Il conduttore per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it.

Costantino ha parlato di cosa è cambiato nel reality dopo il passaggio dalla Rai a Sky. Ha poi anche rivelato chi è il suo concorrente preferito di questa edizione e ha detto la sua opinione sul nipote Barù, concorrente del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

Costantino Della Gherardesca e la nuova edizione di Pechino Express: 'Il real si evolve'

Costantino Della Gherardesca ha dichiarato di essere biologicamente la stessa persona in qualunque rete lo metti, anche in un programma sugli animali della Mongolia. Il conduttore ha poi aggiunto che passando da una rete all'altra il programma ovviamente si evolve perché questa è la necessità di tutti i programmi televisivi che sono consapevoli di sé stessi. Il cambiamento ha detto poi Costantino non è legato alla rete, ma ad un'esigenza mediatica, alla televisione in continuo cambiamento. Riguardo i concorrenti, il conduttore ha dichiarato di essere rimasto stupito da Ciro Ferrara che per lui è un uomo interessante, aperto di mente e anche simpatico.

Costantino è al timone del reality dal 2013 ed ha svelato che tra i protagonisti a cui si è maggiormente affezionato ij questi anni ci sono: Marco Maddaloni, Achille Lauro e Bossm Doms che tra l'altro ha avuto modo di rivedere di recente.

Le parole di Costantino Della Gherardesca su suo nipote Barù: 'Lo appoggerò sempre'

Costantino Della Gherardesca si è avvicinato a Pechino Express prima in veste di concorrente insieme a suo nipote Barù.

A tal proposito ha detto di avere dei ricordi bellissimi della sua esperienza da viaggiatore. Il conduttore ha ammesso di aver accettato per vedere la Cina che all'epoca era una meta inusuale. Costantino ha detto che quando arrivò lì, era l'uomo più felice del mondo perché sembrava davvero un sogno. Riguardo suo nipote Barù e l'esperienza che sta vivendo al Grande Fratello Vip 6, Costantino Della Gherardesca ha dichiarato: "Sono il suo fan numero uno." Ha poi anche aggiunto che qualsiasi scelta faccia nella sua vita lui lo appoggerà sempre.

Intanto, Barù proprio ieri sera è stato eletto quarto finalista del noto reality targato Mediaset.

Ha battuto al televoto l'ex tronista Sophie Codegoni. Con lui in finale, Delia Duran, Lulù Selassiè e l'ex attore della soap opera Vivere Davide Silvestri. In bilico per aggiudicarsi un posto alla tanto ambita finale ci sono ancora la princess Jessica e Giucas Casella rimasto in gioco grazie al biglietto di ritorno.