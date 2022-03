Se c'è una fiction degli ultimi anni che ha avuto un successo senza eguali, quella è senza ombra di dubbio Doc-nelle tue mani. Andata in onda con la prima stagione nel 2020, in piena pandemia, la storia del dottor Andrea Fanti ha subito catturato l'interesse del pubblico, che è cresciuto di puntata in puntata. Un successo replicato con la seconda serie, che ha coraggiosamente trattato il tema della pandemia. La Covid-19, difatti, è stata il file rouge di tutti le otto puntate della seconda parte, ed è costato la vita al dottor Lorenzo Lazzarini, che con un gesto eroico ha rappresentato il sacrificio di tanti camici bianchi morti durante la pandemia.

Considerando gli ottimi ascolti, Doc- nelle tue mani si merita una terza stagione, in cui la storia dell'ormai professor Fanti andrà avanti tra lavoro e vita privata. Gli sceneggiatori Viola Rispoli e Francesco Arlanch sono già al lavoro per la realizzazione dei nuovi episodi. Tuttavia gli addetti ai lavori possono svelare ben poco, dato che stanno ancora delineando le varie storylines. Certo è che ci sarà un nuovo inizio in primis per il protagonista, ma anche per i componenti della sua squadra

Doc- nelle tue mani: un successo confermato nella seconda stagione

Doc-nelle tue mani è la fiction di Rai Uno che narra gli aneddoti del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Tratta da una storia vera, la Serie TV racconta le vicissitudini del medico Andrea Fanti, che dopo un evento drammatico, perderà la memoria, cancellando gli ultimi dodici anni di vita.

Andrea, che prima era un primario tutto d'un pezzo, diventa così Doc, un professionista empatico, il quale mette i suoi pazienti dinanzi a tutto. La sua passione per la medicina, e il suo lasciare coinvolgere dai casi dei suoi pazienti è riuscito a trasmetterlo anche a Lorenzo Lazzarini, il quale ha pagato a caro prezzo questo modo di fare il medico.

Lorenzo, proprio come gli ha insegnato Doc, ha messo la vita dei pazienti dinanzi la sua. La morte del giovane medico è stato l'anello di congiunzione di tutte gli episodi della seconda stagione, che si è rivelata, come la prima, un grande successo. Considerando gli ascolti ottenuti, Doc-nelle tue mani non può fermarsi alla seconda serie, ma ha tutto il diritto di avere un seguito.

Difatti gli autori sono già al lavoro per la scrittura dei nuovi episodi, che andranno in onda, con molta probabilità fra la fine del 2023 e inizio 2024.

Doc- nelle tue mani 3, Rispoli: 'Nuove opportunità per tutti i personaggi'

Terminata la seconda serie, con pianti ed emozioni per la morte anche della dottoressa Alba Patrizi, gli autori stanno pensando come sviluppare le storylines che andranno a comporre la terza serie. "Stiamo pensando ad esplorare un nuovo inizio per ognuno dei personaggi. Come se la vita ricominciasse nuovamente per tutti, con nuove partenze e nuove possibilità". Con queste parole Viola Rispoli ha fatto intendere che ci saranno nuove storie un po' per tutti i personaggi del cast di Doc.

Doc - nelle tue mani, Arlanch: 'Stiamo lavorando ad un'idea per la vita sentimentale di Fanti'

La seconda stagione si è conclusa con un Fanti single, ma ancora innamorato di Agnese, la sua ex moglie. Tuttavia, nel corso di questa serie, non sono mancati momenti di tenerezza fra Doc e Cecilia Tedeschi, che forse potrebbero avere degli sviluppi nei nuovi episodi. "Per la vita sentimentale di Andrea abbiamo già sul tavolo un'idea, ma non sappiamo dove ci porterà". L'autore Arlanch ha fatto intendere che si possa assistere ad un'evoluzione nella vita privata di Fanti. Tuttavia è ancora presto per dare anticipazioni effettive di ciò che si vedrà nel corso della terza stagione.