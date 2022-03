Don Matteo 13 tornerà in onda dal 31 marzo su Rai 1 con le nuove puntate in prima visione assoluta, ma il suo protagonista Terence Hill sarà presente soltanto in quattro degli appuntamenti previsti.

L'attore, infatti, uscirà di scena dal cast di questa tredicesima stagione e in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto chiarezza per la prima volta su questa sua scelta, smascherando anche le Rai e rivelando che una sua proposta non è stata accettata dalla tv di Stato.

L'addio di Terence Hill al cast di Don Matteo 13

Nel dettaglio, in questa tredicesima stagione di Don Matteo il pubblico dovrà prepararsi a dire addio al prete-detective più famoso del piccolo schermo.

Dopo oltre vent'anni di onorata carriera, per lui arriverà il momento di uscire di scena da questa fiction che gli ha regalato tanto successo e popolarità nel corso degli anni.

In un primo momento sembrava che dietro questa decisione di Terence Hill si nascondesse la sua volontà di staccare la spina con questa serie e di dedicarsi un po' di più alla sua famiglia e agli affetti più cari.

'Non volevo smettere', Terence Hill smaschera la Rai

In queste ore, però, l'attore è uscito allo scoperto e ha scelto di fare chiarezza su questa situazione, rivelando pubblicamente anche della proposta che aveva fatto alla Rai, la quale però è stata respinta.

"In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo. Avrei voluto farlo sono in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi" ha ammesso Terence Hill nella sua intervista a pochi giorni ormai dal debutto di questa tredicesima stagione.

"Avevo proposto di fare quattro film all'anno, sul modello de Il Commissario Montalbano, Purtroppo la mia proposta non è stata accettata dalla Rai" ha aggiunto ancora l'attore, svelando così anche la proposta che aveva fatto ai vertici della tv di stato per far sì che continuasse a essere ancora il protagonista indiscusso di questa fiction.

Raoul Bova prende il posto di Terence Hill in Don Matteo 13

Peccato, però, che in Rai non abbiano accettato questa proposta, al punto da cercare subito il suo sostituto. Alla fine la scelta è ricaduta su Raoul Bova.

Sarà proprio lui il nuovo protagonista, a partire dalla quarta puntata in poi, di questa tredicesima stagione di Don Matteo.

Bova vestirà i panni di Don Massimo, un prete tormentato e pieno di ansie e timori. Una sfida decisamente molto importante per l'attore che entrerà, in punta di piedi, nel cast di una delle fiction più amate dal pubblico, premiata ogni anno da una media di oltre sei milioni di spettatori.

Riuscirà a conquistare il gradimento degli spettatori rimasti "orfani" di Terence Hill? La risposta nel corso delle prossime settimane.