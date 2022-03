Nella giornata del 17 marzo il rapper milanese Fedez, con le lacrime agli occhi, ha condiviso una brutta notizia con i suoi fan tramite lunghe storie su Instagram. Fedez ha infatti rivelato di aver un problema di salute che richiederà un percorso molto importante verso la guarigione, ma di non essere pronto a parlare nel dettaglio della natura della sua malattia, cosa che spera di poter fare in seguito se tutto andrà bene.

Le parole di Fedez sul suo problema di salute

Di seguito sono riportate le parole che Fedez ha usato per descrivere la brutta notizia appena appresa, condivisa poi con il suo pubblico social: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute e questo comporta un percorso importante da fare.

Racconterò prima o poi di cosa si tratta, ma non ora, non in questo momento in cui sento solamente l’esigenza di stringermi attorno alla mia famiglia e ai miei figli, ma lo racconterò in futuro”. Il marito di Chiara Ferragni ha poi continuato il suo sfogo dicendo che la scelta di raccontare quanto accaduto è stata presa con il fine di dare forza a quelle persone che, a differenza sua, si trovano meno circondate da affetti come la propria famiglia: così facendo, questa brutta parentesi della sua vita potrebbe avere un senso, se aiutasse qualcuno in difficoltà a farsi forza e coraggio.

Federico ha poi aggiunto: “In questi anni è come se avessi fatto una specie di album di ricordi e solo ora mi rendo conto che forse sono riuscito a strappare il sorriso a qualcuno che in quel momento stava affrontando un momento difficile”.

Il rapper, con le lacrime agli occhi ha poi concluso dicendo che in questo momento non si sente di proseguire con il racconto, in quanto non è lucido, ma si dice pronto ad affrontare questo nuovo percorso e avventura che la vita gli ha presentato davanti. Ringrazia poi Chiara, sua moglie, e tutti i suoi amici e famigliari che in questi giorni gli hanno dimostrato la loro vicinanza, augurandosi presto di poter dare buone notizie in merito alla sua salute.

Il web in supporto di Fedez

Dopo il messaggio del rapper con il quale ha annunciato di essere stato colpito da una malattia, senza però svelarne la natura, innumerevoli sono state le manifestazioni di supporto sul web e sui social. Chiara Ferragni, subito dopo la notizia, ha scritto un post dedicato a suo marito in cui ha affermato: “L’amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di un supporto ulteriore.

Ti amiamo più che mai e presto starai bene, circondato, come sempre, dall’affetto di tutta la tua famiglia, degli amici e delle persone che ti amano”. Non solo Chiara, anche varie pagine social e altre influencer in queste ore hanno dedicato parole di supporto per il cantante, augurandogli una pronta guarigione.