Clima teso e grande delusione per Jessica Selassié dopo la fine della puntata del GF Vip di questa settimana. La principessina ha dovuto fare i conti con l'ennesimo confessionale al vetriolo di Barù, durante il quale il suo "amico speciale", sparava a zero su di lei ma anche sulle sue sorelle.

La reazione di Jessica non si è fatta attendere e, subito dopo la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, è crollata in lacrime sfogandosi con Delia Duran e ammettendo di essere a dir poco ferita e di sentirsi usata da Barù.

Tensione tra Jessica e Barù al GF Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip trasmessa su Canale 5, è stato mostrato un confessionale di Barù in cui sparava a zero contro le principessine.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha precisato che per tutti questi mesi non ha mai dato adito a Jessica di pensare ad una possibile storia d'amore insieme e che, al contrario, è stata lei a stargli sempre dietro.

Come se non bastasse, ha criticato anche le principessine per il fatto di continuare a ripetere e ribadire di avere un titolo nobiliare, sostenendo che sarebbe una "cafonata" farlo in un contesto televisivo, dato che i veri nobili non vanno in giro a dirlo.

'Ci sono rimasta malissimo', Jessica sbotta contro Barù dopo la puntata

Parole che hanno ferito profondamente Jessica che, subito dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 6 di questa settimana, non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata a piangere con Delia.

La ragazza ha precisato che, ad oggi, le darebbe molto fastidio la presenza in casa di Barù anche se insieme dovranno condividere solo pochi giorni, dato che la finalissima di questa sesta edizione è fissata per lunedì 14 marzo.

"Ci sono rimasta malissimo anche da me che mi ero affezionata", ha ammesso Jessica in lacrime aggiungendo poi che ad oggi non crede di meritarsi tutte queste cose poco carine che sono state dette da Barù nei suoi confronti.

Jessica in lacrime dopo la puntata del GF Vip per colpa di Barù

"E' stato eccessivo. Mi sono illusa e ci tenevo davvero", ha ammesso Jessica che per la prima volta ha ammesso liberamente quelli che sono i suoi sentimenti nei confronti del suo "amico speciale" conosciuto in questi mesi di permanenza insieme all'interno della casa del GF Vip.

Tuttavia, dopo la puntata serale di ieri e dopo aver visto quel filmato poco carino nei suoi confronti, la principessina Selassié ha ammesso di aver cambiato drasticamente idea sul conto di Barù, al punto da essere pronta a chiudere la loro amicizia.

"Con me ha chiuso proprio e non capisco come abbia fatto ad andare in finale", ha sbottato Jessica amareggiata anche dal fatto che Barù sia già uno dei finalisti di questo GF.