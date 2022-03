Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip, a poche settimane dalla finalissima della sesta edizione che sta conquistando ottimi risultati d'ascolto su Canale 5.

Nel mirino è finito Davide Silvestri che non ha preso per niente bene la nomination da parte della principessina Lulù, al punto da lasciarsi andare a un durissimo sfogo nei confronti della ragazza, con parole che non sono passate inosservate.

Davide furioso per la nomination di Lulù e perde le staffe al GF Vip

Durante l'ultima puntata del GF Vip, Davide Silvestri si è beccato una nomination da parte di Lulù, una delle finaliste ufficiali di questa sesta edizione.

La reazione del giovane attore non è stata affatto delle migliori e, sia dopo la messa in onda della diretta che la mattina seguente, Davide ha perso le staffe con la principessina, mostrandosi particolarmente "risentito" per questa nomination, al punto da minacciare "vendetta".

Davide ha prima sbottato alle spalle delle principessine, sostenendo che da questo momento in poi non vuole averci più nulla a che fare nella casa di Cinecittà e che, ormai, considera finito il loro rapporto.

'La sbatto fuori', Davide fuori controllo nella casa del Grande Fratello Vip 6

L'attore ha perso le staffe ulteriormente nei confronti della principessina Selassié, lasciandosi andare a delle considerazioni che non sono passate inosservate e che hanno fatto discutere i fan social che seguono e commentano questo GF Vip.

"La sbatto fuori, non merita niente" ha sbottato Davide contro Lulù, confermando di non aver gradito la nomination che ha ricevuto e minacciando di volergliela far pagare in queste ultime settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà.

Con le sue parole Davide ha scatenato l'ira dei fan della principessina, che questa settimana potrebbero punirlo al televoto in corso per l'eliminazione di giovedì 3 marzo.

Lulù spiega il perché della nomination a Davide

Intanto Lulù, dopo aver nominato Davide Silvestri all'ultima puntata serale del GF Vip, ha provato a spiegare il perché di questa scelta durante un confronto con la sorella Jessica.

La principessina ha spiegato che, arrivati a questo punto del gioco, non se la sentiva di nominare Soleil Sorge, con la quale ha recuperato il rapporto in questo ultimo mese e mezzo, dopo un periodo burrascoso.

Di conseguenza l'unico nome da fare restava quello di Davide, che alla fine ha mandato in nomination.