Se fin quando Miriana Trevisan era all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 la storia d'amore con Biagio D'Anelli sembrava andare a gonfie vele con la possibilità di viversi davvero all'esterno, dopo l'eliminazione da parte della showgirl campana dal Reality Show, la situazione appare incredibilmente mutata. La motivazione non è stata del tutto chiara e anche per questa ragione, nel corso della puntata del programma di ieri, giovedì 10 marzo 2022, Alfonso Signorini ha coinvolto i due protagonisti principali per un confronto.

Miriana si sente ferita

Il conduttore del GF Vip 6 ha invitato dapprima Miriana Trevisan a raggiungerlo al centro dello studio. Viene mostrata quindi un video riassunto della relazione sentimentale fra la soubrette e l'opinionista. L'ex gieffina ha poi dichiarato che è accaduto qualcosa di strano nel momento in cui è entrata nello studio, in quanto ha avvertito una certa freddezza. Aveva già notato qualcosa di particolare subito dopo la sua eliminazione e così aveva tentato di contattare D'Anelli in più circostanze. Miriana ha sottolineato che avrebbe desiderato un confronto con l'uomo per cercare di comprendere cosa stesse accadendo aggiungendo di essere ferita. Alfonso Signorini ha così mostrato una serie di video nei quali Biagio D'Anelli è stato ospite in vari programmi televisivi.

Il conduttore ha affermato che l'ex gieffino si è sentito utilizzato. La showgirl ha replicato che gradirebbe avere un chiarimento ma soprattutto lontano dalle telecamere definendosi in un momento di riflessione. La 49enne ha dichiarato di provare dei sentimenti per Biagio ma si sente comunque confusa rispondendo alle domande di Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe.

Il confronto fra Biagio e Miriana

Nonostante Miriana Trevisan non desiderasse un confronto nel programma, Alfonso Signorini l'ha invitata a dialogare con Biagio D'Anelli che ha raggiunto la soubrette al centro dello studio per esporre le proprie perplessità esclamando che non è stato mai cercato dalla donna. Inoltre l'opinionista ha dichiarato che non è riuscito a capire la motivazione per cui Miriana ha cambiato rotta rispetto al loro rapporto.

La showgirl ha detto che D'Anelli stava mentendo perché lei l'ha provato a cercare in più circostanze. Il parere del conduttore del Grande Fratello Vip 6 è che vi sia qualcosa di particolarmente strano e non ha compreso perché i due protagonisti piuttosto che cercarsi abbiano preferito conferire priorità a social e programmi televisivi.

Miriana vuole riflettere

Biagio ha domandato in maniera diretta a Miriana se è ancora innamorata di lui. "C'è qualcosa, ma sto riflettendo", ha replicato Trevisan al centro dello studio del GF Vip 6. Nonostante il chiarimento voluto da Alfonso Signorini non è sembrato che i due ex gieffini abbiano trovato un punto di incontro ed il conduttore ha concluso con una frase: "Chi si assomiglia si piglia".