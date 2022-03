Il Grande Fratello Vip 6 si avvia verso il gran finale di questa edizione e all'interno della casa più spiata d'Italia si torna a parlare anche di cachet.

In queste ultime ore, la principessina Jessica e Manila Nazzaro si sono ritrovate ad affrontare l'argomento dei compensi percepiti per questa partecipazione al Reality Show Mediaset. Lulù non ha nascosto frecciatine, lamentandosi del fatto che il suo compenso sarebbe molto più basso rispetto a quello di altri concorrenti.

Jessica si lamenta del compenso percepito nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, in queste ultime ore trascorse all'interno della casa del GF Vip, Jessica e Manila si sono ritrovate a discutere di cachet e compensi percepiti per la loro partecipazione a questa sesta edizione del reality show Mediaset.

La principessina, infatti, ha ammesso di essere "attratta" dal montepremi finale, messo in palio dalla produzione per il vincitore, perché in fondo non avrebbe guadagnato tantissimo durante i sei mesi di permanenza all'interno della casa.

"E' vero che tutti abbiamo bisogno di soldi, però i casi sono diversi. Voi comunque guadagnate di più rispetto a noi", ha sentenziato la principessina Jessica parlando con Manila.

'Noi abbiamo guadagnato di meno", sbotta Jessica parlando di cachet al GF Vip

"Se vogliamo parlare di soldi e guadagni, di quanto ho guadagnato lavorando qui 6 mesi, vi posso assicurare che è meno del meno di quanto prendi tu e gli altri qui dentro", ha aggiunto ancora la principessina Selassié senza però sbilanciarsi più di tanto sulle cifre.

Di sicuro, però, stando alle parole di Jessica, il suo guadagno per questa esperienza all'interno della casa di Cinecittà non sarebbe proficuo e dispendioso tanto quanto quello degli altri vipponi che, con lei, sono arrivati ad un passo dal rush finale di questa sesta edizione.

Manila parla dei guadagni al GF Vip con Jessica e Lulù

Immediata la risposta di Manila Nazzaro che ha subito replicato alle lamentele di Jessica, facendole presente che in fondo è anche giusto così, visto che in casa ci sono persone che hanno alle spalle più di 20 anni di carriera e quindi è corretto che il loro cachet sia più lauto rispetto a quello di altri inquilini.

In ogni caso, però, Manila ha fatto presente alla principessina che sebbene non abbia guadagnato tantissimo con questa partecipazione al GF Vip, deve considerare tale esperienza come una sorta di investimento per il suo futuro professionale.

"Ci sta pure che le cifre siano diversi rispetto agli altri, però è un bell'investimento per il futuro", ha sentenziato l'ex Miss Italia parlando con le sue amiche principessine.