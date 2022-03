Nella casa del GF Vip è tempo di bilanci a distanza, ormai, di pochi giorni dalla messa in onda della finalissima di questa sesta edizione.

A sbottare in queste ultime ore è stata la principessina Jessica che, alla luce degli atteggiamenti poco chiari di Barù, ha ammesso di cominciare a essere stufa e non si è fatta problemi a provare a "smascherare" quella che sarebbe la strategia del suo compagno di gioco. Secondo la principessina, lui avrebbe creato questa storia solo per arrivare in finale.

Jessica inizia a sospettare di Barù al GF Vip

Nel dettaglio, il rapporto tra Jessica e Barù continua a essere al centro dell'attenzione all'interno della casa del GF Vip.

Tuttavia, mentre la principessina continua a essere molto chiara e non nasconde il proprio interesse per Barù, lui sembra essere poco chiaro.

Pur cercando Jessica durante il giorno e ammettendo di voler passare del tempo con lei, l'uomo non si sbilancia mai più di tanto.

Questo modo di fare comincia a stufare Jessica che nelle ultime ore ha avuto modo di sfogarsi con la sua amica Sophie.

La giovane principessina, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di cominciare a non credere più nella buonafede di questo atteggiamento da parte di Barù.

Il motivo? Sospetta che la sua possa essere una strategia messa in atto solo per arrivare fino alla finalissima di questa sesta edizione.

Jessica smaschera la strategia di Barù in questo Grande Fratello Vip

Jessica ha svelato di aver detto a Barù che in questi giorni ha dimostrato di essere quel tipo di persona che fa "solo chiacchiere", dato che le aveva promesso di fare una serata insieme nella "Love boat", ma non ha mai mantenuto tale promessa.

Confrontandosi con l'ex tronista di Uomini e donne, la giovane principessina non si è fatta problemi a "smascherare" quella che secondo lei sarebbe il piano messo a punto da Barù.

"Lo scopo finale? È arrivare in finale. Crei una storia, dove fuori ci credono, ma tu non dai mai niente concreto e la gente ti tiene perché aspetta sempre di vedere qualcosa", ha sbottato Jessica che comincia a essere in crisi in merito al modo di fare del suo compagno di gioco in questo GF Vip.

Barù ammette di non provare nulla per Jessica e si sfoga con Giucas Casella al GF Vip

Insomma, la principessina sembra non credere più alla "favola" raccontata da Barù anche se, in queste ultime ore, il concorrente si è sfogato con Giucas Casella e ha ammesso liberamente di non provare nulla per la principessina.

Barù non solo ha precisato che Jessica non è suo tipo di donna ideale ma ha anche aggiunto che, fuori dalla casa del GF Vip, difficilmente potranno avere un rapporto di amicizia.