Lulù e sua sorella Jessica si ritrovano ai ferri corti all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime giornate, il clima tra le due principessine non è stato dei migliori.

Lulù non ha gradito alcune affermazioni che ha fatto sua sorella anche se, Jessica, ha ammesso che tutta questa situazione inizia a non piacerle e non ha risparmiato neppure una frecciatina nei confronti degli autori stessi che gestiscono il Reality Show e i vari confessionali fatti dai concorrenti.

Lulù e Jessica: tensione nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Lulù ha sbottato nei confronti di Jessica, dopo che quest'ultima delineando la sua linea della vita, ha ammesso che in questi anni si è sempre fatta da parte per il bene delle sue sorelle e per permettere loro di emergere e di arrivare al successo.

Frasi che Jessica ha pronunciato in lacrime, scatenando l'ira di Lulù la quale sostiene che questa non sarebbe la verità dei fatti e che sua sorella avrebbe un po' marciato su questa situazione.

Il motivo? Secondo Lulù, quella di Jessica sarebbe una strategia per cercare di arrivare al cuore del pubblico e quindi provare ad arrivare fino alla finalissima di questo Grande Fratello Vip.

La frecciatina di Jessica che 'smaschera' gli autori del Grande Fratello Vip

Insomma una frecciatina al vetriolo quella di Lulù nei confronti di sua sorella, anche se Jessica nelle ultime ore si è sfogata con la sua amica Miriana Trevisan e non ha risparmiato una stoccata al vetriolo neppure nei confronti degli autori stessi.

"Io non voglio che lei passi per str... perché io la proteggo. Lei però insiste e dopo ti chiamano in confessionale e devi rispondere", ha ammesso Jessica parlando con la Trevisan.

"Che faccio? Devo mentire? Ci sono cose che danno fastidio, ma poi mi dispiace perché in puntata ci devono mettere l'una contro l'altra", ha sbottato Jessica senza nascondere così la sua frecciatina anche nei confronti degli autori stessi del GF Vip.

'Lulù penserà che io sono contro di lei', ammette Jessica sfogandosi con Miriana Trevisan (Video)

Insomma, secondo Jessica i vari confessionali che stanno realizzando in questi giorni, potrebbero essere usati nel corso della prossima puntata serale del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, per metterle l'una contro l'altra e portarle così alla "resa dei conti".

"Lei comunque leggerà che siamo l'una contro l'altra o che io sono contro di lei", ha sentenziato Jessica che non ha nascosto la sua amarezza per queste liti che stanno nascendo all'interno della casa del Grande Fratello Vip con sua sorella, ormai a poche settimane dall'attesa finalissima di lunedì 14 marzo 2022.