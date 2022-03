Nervi tesi nella casa del GF Vip a pochi giorni ormai dalla finalissima. Subito dopo l'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5, Lulù ha perso le staffe ed è apparsa furiosa nei confronti di Barù.

Il motivo? Durante la diretta sono stati mostrati dei confessionali in cui Barù "sparava a zero" sul conto delle principessine, attaccando anche Jessica con la quale ha stretto un rapporto speciale in questi mesi di permanenza al GF Vip. Immediata la reazione di Lulù che non si è fatto problemi a "smascherare" Barù, definendolo una persona cattiva.

Dopo la diretta del GF Vip, Jessica ferita e delusa dalle parole di Barù

Nel dettaglio, durante l'ultimo appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha mostrato un filmato in cui Barù sparava a zero sulle principessine all'interno del confessionale.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca ribadiva a chiare lettere di non essersi mai spinto oltre nei confronti di Jessica e che, tutto quello che c'è stato in questi mesi, è stato frutto "dell'immaginazione" della principessina.

Un duro colpo per Jessica che, subito dopo la diretta, non ha trattenuto le lacrime ammettendo di essere profondamente delusa e amareggiata dall'evolversi della situazione, tanto da sembrare di essere "pazza".

Lulù sbotta contro Barù dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6

Jessica, pur non trattenendo le lacrime, ha ammesso che da questo momento in poi non intende più avere nulla a che fare con Barù e che la sua presenza nella casa del GF Vip, seppur per pochissimi giorni, inizia a starle stretta.

Immediata anche la reazione di Lulù che, subito dopo la diretta del reality show Mediaset, ha sbottato contro Barù.

La reazione della principessina non è stata delle migliori e alla luce dei filmati che ha visto in queste ore, in cui Barù sparlava di loro, non ha trattenuto la rabbia.

"Non mi va che mia sorella piange per una persona così cattiva, dopo tutta la cattiveria che ha avuto con te", ha sbottato subito Lulù chiedendo a Jessica di riprendersi e di superare questo "momento no".

Lulù smaschera Barù dopo gli attacchi ricevuti al GF Vip

"Tutte le cose dette in confessionale, ma come stai in testa? Ma riprenditi", ha sentenziato ancora Lulù a pochi giorni ormai dalla finalissima di questa sesta edizione del v e pronta a chiudere ogni tipo di rapporto con Barù.

"Aveva ragione Nathaly, una donna grande che ha vissuto e ha capito subito lui come era. Aveva ragione anche Valeria Marini che non lo ha salutato quando è andata via, perché la giudicava e la prendeva in giro", ha chiosato ancora Lulù che ha così smascherato Barù.