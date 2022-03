Il Grande Fratello Vip sta per giungere alla conclusione. Nella diretta di oggi, 14 marzo, si scoprirà innanzitutto chi sarà il quinto finalista. Al televoto ci sono Giucas Casella e Jessica Selassiè. Ad avere la meglio dovrebbe essere quest'ultima, almeno stando agli ultimi sondaggi apparsi in rete. Per Giucas quindi, non ci sarebbe nulla da fare. L'illusionista potrà comunque consolarsi con una gradita sorpresa organizzata dal Gf vip. Potrà incontrare l'amatissimo figlio James. Per Jessica invece, potrebbe essere un trionfo, visto che i vari sondaggi la danno come favorita per la vittoria finale.

Giucas Casella il primo eliminato della serata secondo i sondaggi

Oggi 14 marzo in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finalissima del Grande fratello Vip. Una edizione lunghissima quella di quest'anno, arrivata ormai alle battute finali dopo ben sei mesi. Manca ancora il quinto finalista e in ballottaggio ci sono Jessica Selassiè e Giucas Casella. Il televoto che verrà chiuso a inizio puntata decreterà quindi il quinto finalista che andrà ad aggiungersi a Lulù, Delia, Davide e Barù. Sbirciando in rete, pare proprio che Giucas Casella non ce la farà ad accedere alla finale a cinque. Dunque, stando ai sondaggi, come quello proposto da 'Grande fratello Forum', l'illusionista dovrebbe essere il primo eliminato della serata.

Jessica Selassié favorita per la vittoria finale al Gf Vip

Stando sempre ai sondaggi e anche alle quote dei bookmakers, proprio Jessica Selassiè viene data come vincitrice di questa sesta edizione del Grande fratello Vip. Dunque, se i pronostici venissero rispettati, Jessica, non solo sconfiggerebbe Giucas, ma via via tutti gli altri, compresa la sorella Lulù.

Stando ai pronostici, dovrebbe esserci proprio un testa a testa tra le due sorelle Selassiè. Ma come sempre, le previsioni potrebbero essere sovvertite. Da non sottovalutare Davide Silvestri, uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Per lui, nel corso della puntata finale di questa sera, ci sarà una sorpresa da parte dei genitori.

Anticipazioni puntata finale: Giucas Casella riabbraccerà il figlio James

Oltre a conoscere il nome del vincitore e o della vincitrice, la serata del 14 marzo sarà ricca di sorprese per i finalisti. Ad esempio, Giucas Casella potrà riabbracciare l'adorato figlio James. Come ben sanno i telespettatori del Gf Vip, il ragazzo non è avvezzo a stare di fronte alle telecamere, ma per l'occasione e per amore del padre farà un'eccezione. Sorpresa anche per Lulù e Jessica che, insieme all'altra sorella Clarissa, saranno protagoniste di una rivisitazione musicale di un brano di Selena Gomez. In studio si rivedrà anche Katia Ricciarelli, assente da diverse settimane. Solo poche ore fa si è scoperto che la cantante lirica ha contratto il Covid e per questo motivo non la si è più vista in Tv in queste ultime settimane. Ora si è negativizzata e con ogni probabilità, presenzierà alla finale in onda oggi 14 marzo in prima serata su Canale 5.