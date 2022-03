Alex Belli, su Twitter, ha lanciato una stoccata a Barù. L'ex concorrente del GFVip ha ammesso di apprezzare l'ironia del food blogger, ma al tempo stesso non ha gradito i modi e i toni utilizzati dal gieffino nei confronti della compagna Delia Duran.

Le parole dell'ex gieffino

Tra Alex Belli e Barù non è mai corso buon sangue. I due "vipponi" non hanno condiviso il percorso al GFVip, ma hanno avuto una breve convivenza "forzata". Il 38enne infatti, era rientrato per dieci giorni nella casa in qualità di ospite. Barù ha sempre insinuato che Alex e Delia avessero messo in scena un teatrino per ottenere visibilità.

Nella giornata di mercoledì 9 marzo, Belli ha rinnovato il suo disappunto per l'atteggiamento di Barù: "Capisco il tuo umorismo tagliente, ma non condivido la tua cattiveria gratuita". Successivamente, l'ex gieffino ha precisato di aver sempre parlato di "amore libero". Al contrario, Barù si sarebbe sempre messo in mostra con atteggiamenti poco consoni: "Dov'è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?"

Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??#gvip #alexbelli VS #Baru — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 9, 2022

Non è escluso che nella puntata di giovedì 10 marzo, Signorini non decida di far confronto Alex Belli con Barù.

Il precedente

La frecciatina di Alex Belli a Barù non è casuale. Nel post-puntata di lunedì 7 marzo, Delia ha confidato a Barù di averlo nominato. Nonostante il diretto interessato abbia detto di avere preso il voto con sportività, è apparso infastidito. In un secondo momento, si è scagliato contro Delia: "Ti reputo una persona buona, ma a te e Alex non voglio più vedervi".

In un secondo momento, parlando con Manila Nazzaro, ha spiegato di essersi molto arrabbiato con una persona della casa: "Mi ha indispettito per una cosa stupida". A tal proposito, Barù ha insinuato che Delia facesse uscire la sua parte peggiore davanti al piccolo schermo: "Mi vergogno di me stesso".

Manila e Barù al televoto

Il GFVip è agli sgoccioli: la finalissima è prevista per lunedì 14 marzo 2022. Al termine della 47^ puntata del Reality Show, sono finiti al televoto Manila Nazzaro e Barù. Dunque, uno tra i due "vipponi" rischia di non arrivare alla puntata successiva. Manila, parlando con Davide, ha ammesso di essere quasi certa di uscire e di non poter fare nulla contro dinamiche più forti di lei. Barù invece, ha detto ai suoi compagni di avventura di non avere rimpianti qualora dovesse essere eliminato dal gioco, visto che si è sempre mostrato al pubblico senza filtri.