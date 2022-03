A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip il conduttore, Alfonso Signorini, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, facendo una sorta di bilancio di questa sesta edizione del reality show di Mediaset ed esprimendosi su alcuni episodi discussi, accaduti nella casa nel corso dei mesi.

GFVip, le parole di Signorini sui concorrenti

Al conduttore del Grande Fratello Vip è stato chiesto di raccontare come mai, durante una puntata di qualche mese fa, aveva deciso di entrare in casa per parlare con i concorrenti: ”Ad un certo punto la situazione era insostenibile e sentivo il bisogno di andare dentro la casa, guardarli in faccia e dire loro che, anziché continuare a dare il peggio di loro, era meglio che uscissero dal programma, poiché il loro modo di fare, stava nuocendo a loro stessi.

Alcuni concorrenti sono più stupidi che razzisti”.

Il conduttore ha poi parlato di questa nuova edizione del Grande Fratello e delle polemiche che sono nate in merito alla decisione di non prendere quasi mai provvedimenti nei confronti dei concorrenti: "Non si può fare del Grande Fratello un campione di correttezza, un programma per sua natura politicamente scorretto. La diretta non si può edulcorare, né si può dare una visione della realtà diversa da quella che è".

Ha poi ammesso di essersi pentito riguardo alle scorse edizioni, quando aveva adottato comportamenti rigidi, arrivando anche all'espulsione di alcuni concorrenti molto validi. Ha poi aggiunto che, anche in questa edizione, sono state usate parole abbastanza forti, ma che tuttavia si sono gestite in maniera diplomatica, senza ricorrere a severi provvedimenti.

Signorini ha poi spiegato la tanto criticata frase sull’aborto detta da parte sua mesi fa: "Stavo parlando della cagna di Giucas Casella. Una battuta è stata estrapolata ed è diventata un caso. Anche il contesto deve essere valutato". Poi ha aggiunto che non si sarebbe mai permesso di esprimersi al plurale coinvolgendo anche Mediaset e Endemol.

Alfonso Signorini parla di Katia Ricciarelli, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Durante l’intervista, non poteva mancare un pensiero dedicato a una delle concorrenti più discusse di questa edizione, Katia Ricciarelli.

Più volte la soprano è stata criticata per le sue parole e in alcuni casi è stato giudicato dai critici anche Signorini per il suo modo di proteggere la donna.

Su questo il conduttore ha detto: ”Katia è come la nonna di Cappuccetto Rosso. Buona e matura all’apparenza ma poi si rivela tutt’altro”.

Infine ha poi parlato delle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe le quali, nel corso delle puntate, hanno dimostrato di non andare tanto d’accordo: ”Credo sinceramente che continueranno a non amarsi. A me facevano gioco i loro continui battibecchi ed era logico che dentro di me speravo ardentemente che potesse accadere un nuovo litigio in puntata”.