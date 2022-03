Nella casa del GF Vip è tempo di pensare alla finale di questa sesta edizione. In queste ultime ore, Barù si è lasciato andare a delle confessioni che non sono passate inosservate e che hanno fatto molto discutere anche i fan social che seguono e commentano il reality show Mediaset.

Chiacchierando con Giucas e Davide, Barù non ha nascosto quella che ad oggi è la sua strategia per cercare di arrivare alla finale di questo GF Vip, ammettendo chiaramente che a lui non interessa nulla di Jessica.

La strategia di Barù per la finale del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la finale del Grande Fratello Vip 6 si avvicina sempre più: il prossimo lunedì 14 marzo andrà in onda l'ultima puntata di questa fortunata sesta edizione, durante la quale verrà proclamato il vincitore assoluto di quest'anno.

Tutti i concorrenti che attualmente sono in gioco, desiderano arrivare al rush conclusivo e portarsi a casa il montepremi finale messo in palio, di ben 100 mila euro.

Lo sa bene Barù che, in queste ultime ore, non ha nascosto quella che è la sua strategia per cercare di arrivare fino alla fine di questa esperienza, tanto da voltare le spalle alla principessina Jessica.

Barù sparla di Jessica al GF Vip e pensa alla sua finale

Barù, chiacchierando con Davide e Giucas, non si è fatto problemi a sparlare della Selassié, ammettendo che a lui non fregherebbe nulla della ragazza, dato che non farebbe parte della sua "alleanza" per arrivare alla finalissima di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

"Davide, Giucas e Soleil: questa è la mia alleanza, l'ho già detto a tutti. Fino alla fine, basta", ha esclamato Barù che ha così preparato strategie con i suoi compagni di gioco in vista di nuove possibili eliminazioni a catena che dovrebbero esserci nel corso della prossima puntata serale del GF Vip in onda su Canale 5.

"Non me ne frega un ca...

di nessun altro, neanche di Jessica. Mi sta simpatica Jessica, ma c'è l'alleanza dall'inizio", ha sentenziato Barù lanciando così una pesante frecciatina anche nei confronti della principessina.

Nuovo rifiuto per Jessica da parte di Barù al GF Vip

Parole decisamente forti quelle di Barù che, in questo modo, ha dimostrato di mettere al primo posto il gioco piuttosto che i rapporti umani, dato che con Jessica ha stretto un forte legame di "amicizia speciale" in questi mesi in cui sono stati insieme al GF Vip.

In attesa di scoprire quale sarà la reazione della principessina dopo questa confessione di Barù, nel corso della serata di ieri, lei ha cercato nuovamente di baciarlo ma, anche questa volta, la reazione del nipote di Costantino Della Gherardesca non è stata delle migliori e si è scansato, rifiutandola.